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Общество
Судьи приняли решение в отношении депутата Регины Апостоловой
20.09.2019

На время следствия депутат партии Шора Регина Апостолова останется на свободе, под подпиской о невыезде - судьи приняли во внимание состояние ее здоровья. Решение вынес суд сектора Чеканы. Самой обвиняемой на заседании не было, зато пришли около 100 ее сторонников, уверенных в ее невиновности.

Во вторник Чеканский суд поместил на 30 суток под домашний арест Марину Таубер. Ее адвокат заявила, что будет добиваться ее освобождения.  Марина Таубер и Регина Апостолова были задержаны на 72 часа в понедельник, после того как их лишили депутатской неприкосновенности.

Во время допроса в НЦБК Апостоловой понадобилась медицинская помощь.  Позже ее госпитализировали в Институт скорой помощи с диагнозом инсульт. Депутаты проходят по уголовному делу о банковских махинациях. 


 
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