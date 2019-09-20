Судьи приняли решение в отношении депутата Регины Апостоловой

На время следствия депутат партии Шора Регина Апостолова останется на свободе, под подпиской о невыезде - судьи приняли во внимание состояние ее здоровья. Решение вынес суд сектора Чеканы. Самой обвиняемой на заседании не было, зато пришли около 100 ее сторонников, уверенных в ее невиновности.

Во вторник Чеканский суд поместил на 30 суток под домашний арест Марину Таубер. Ее адвокат заявила, что будет добиваться ее освобождения. Марина Таубер и Регина Апостолова были задержаны на 72 часа в понедельник, после того как их лишили депутатской неприкосновенности.

Во время допроса в НЦБК Апостоловой понадобилась медицинская помощь. Позже ее госпитализировали в Институт скорой помощи с диагнозом инсульт. Депутаты проходят по уголовному делу о банковских махинациях.