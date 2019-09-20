Свадебный бум в день трех девяток: 59 пар вступили в брак 19.09.19

Магия чисел. Десятки пар молодоженов выбрали в этом году для бракосочетания 19 сентября. Объяснение простое - три девятки в заветной дате: число, месяц и год. Дмитрий и Мария Чебан свадьбу решили сыграть спустя 10 лет после знакомства. Готовились торжеству целый год.

"Мы вместе выбирали дату, заранее. Я не могу объяснить, почему выбрали именно это число, но нам оно показалось магическим. Очень хотелось, чтобы наша свадьба была особенной", - сказал жених Дмитрий Чебан.

"Самый трогательный момент был, когда меня спросили - хочу ли я быть его женой, это очень волнительно. Но не думаю, что штамп в паспорте изменит наши отношения, мы любим друг друга и это главное", - отметила Мария. Больше молодых на росписи волновались старшие родственники.

"Я так счастлива сегодня! Я воспитывала Марию с детства, она выросла у меня на глазах и мы всегде с ней очень дружили, понимали друг друга с полуслова. Я так рада за них и желаю им счастья."

А нумерологи говорят, что пары, вступившие в брак в этот день проживут долгую совместную жизнь.

"Сегодня не просто 19 сентября, сегодня четверг, двадцатые лунные сутки. Именно сегодня один из самых благоприятных периодов для бракосочетания, для различных начинаний, а также для важных решений и дел", - заявила нумеролог Лучия Палий.

По данным Агентства государственных услуг, 19 сентября в брак вступили 59 пар.