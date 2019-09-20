Глава МВД Андрей Нэстасе баллотируется в мэры Кишинева

Кандидат от блока ACUM в мэры столицы и министр внутренних дел Андрей Нэстасе, сегодня 19 сентября подал документы в окружной избирательный совет Кишинева.

“Я уверен, что голоса на этих выборах исправят несправедливость по отношению к людям в прошлом году”, – сказал министр.

О вчерашнем решении Октавиана Цыку покинуть фракцию Da и также баллотироваться в мэры Кишинева, Нэстасе ответил, что “он ошибся”… “Но я приложил много усилий, чтобы люди могли говорить свободно и открыто все, что они думают и я буду продолжать бороться за каждого, даже если он ошибся, чтобы мог свободно выражать свою точку зрения”.

На вопрос, отказывается ли Нэстасе от должности главы МВД, министр ответил, что «Я не отказываюсь от Министерства внутренних дел, потому что оно мне не принадлежит. Министерство должно действовать на благо людей, а не против них, оно не принадлежит никому. Я заложил фундамент деполитизированного института, где действует меритократия (букв. «власть достойных»), – заявил Нэстасе.

Напомним, сегодня истек последний день возможности подать документы в ЦИК для участия в местных выборах.