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Политика
ВСМ отложил рассмотрение запроса 87 судей о созыве общего заседания
20.09.2019

Высший совет магистратуры (ВСМ) отложил до следующего заседания рассмотрение запроса, подписанного 87 судьями, о созыве общего собрания судей для обсуждения вопроса перезапуска деятельности ВСМ.

Сегодня председатель совета распорядится о начале расследования судебной инспекции, которое проверит, как были собраны подписи, после того как несколько судей решили отозвать свои подписи, передает moldpres.md

Председатель ВСМ Дорел Мустяцэ уточнил, что пять судей решили отозвать свои подписи, заявив, что они подписали другой текст запроса. Он добавил, что документ также был подписан судьями, которые находятся в отпуске или временно не работают, а некоторые поставили свою подпись на чистых листах.

В конце прошлой недели 87 судей подписали требование об отставке членов Высшего совета магистратуры и призвали к срочному созыву внеочередного общего собрания судей.


 
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