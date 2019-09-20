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Экономика
Российские инвесторы готовы построить высококлассную кольцевую дорогу вокруг Кишинева
20.09.2019

Представители российского бизнеса готовы представить молдавской стороне очень интересные проекты и предложения.

Сегодня, 19 сентября, президент Молдовы Игорь Додон встретился с Игорем Букато, председателем Совета директоров российского Некоммерческого партнерства «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение». Российский гость прибыл в нашу страну для участия в Молдавско-российском экономическом форуме.

Представители команды господина Букато провели презентацию, подробно рассказав о деятельности группы компаний «Возрождение». В частности, инвесторы осуществили строительство окружных автомобильных дорог в Санкт-Петербурге и Ашхабаде, построили десятки высококлассных объектов дорожной и муниципальной инфраструктуры в этих и других городах.

В Республике Молдова российские инвесторы предлагают построить соответствующую всем международным стандартам кольцевую автомобильную дорогу вокруг Кишинева, призванную значительно разгрузить транспортные потоки в столице и центральной части страны.

- Приветствовал предложенный нам проект, поскольку считаю его крайне важным с точки зрения экономического развития всей Молдовы. В связи с этим заявил о намерении выступить с президентской инициативой о начале официальных переговоров для заключения соглашения о строительстве кольцевой автодороги. Уверен также, что привлечение российских инвестиций станет еще одним импульсом для развития и укрепления стратегического партнерства наших стран, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.


 
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