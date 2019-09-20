Игры с газом: Молдова отказалась поддержать украинский план по остановке транзита российского газа

В газохранилищах Украины газа на 50% больше, чем нужно стране зимой. Молдова отказывается поддержать украинский план по остановке транзита российского газа.

На это в ходе дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре пожаловалась руководитель департамента коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Алена Осмоловская, передает politnavigator.net.

«То, что происходит сейчас напоминает сознательный саботаж, чтобы создать ситуацию, когда картинка «замерзающей Молдовы» будет транслироваться на Russia Today в европейских странах, что позволит россиянам получить дополнительный рычаг давления как на европейцев, так и на украинскую сторону», – сказал Осмоловская.

Она утверждает, что Украина готовится закачать в газохранилища 20 млрд кубометров топлива. Уже сейчас газа там на 50% больше, чем нужно Украине зимой. «Нафтогаз» предлагает Молдове купить газ из хранилищ, чтобы сорвать России транзит в Европу.