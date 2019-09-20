Павел Филип: На местных выборах ДПМ займет второе место в худшем случае

На следующих местных выборах, которые состоятся 20 октября, Демократическая партия в худшем случае займет второе место по всей стране. Об этом заявил председатель Демократической партии Павел Филип. По его словам, лишение депутата-демократа Владимира Чеботаря иммунитета является политической расправой, и было сделано для того, чтобы навредить имиджу ДПМ, передает IPN.

„Это борьба за электорат. Началось с дела об узурпации, попытки вывести партию вне закона. Шаг за шагом теперь они нанесли удар по Владимиру Чеботарю. Странно, что это произошло сегодня после того, как он был зарегистрирован в качестве кандидата”, - отметил Павел Филип в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

В то же время лидер ДПМ говорит, что он далек от мысли о том, что на основании информации, представленной прокуратурой, Владимира Чеботарь нужно задержать или арестовать. „Поэтому я уверен, что у него будет возможность участвовать в избирательной кампании. Если они лишили его иммунитета, это означает, что он кандидат с шансами”, - отметил политик.

Политик считает, что нынешнее правительство не имеет программу правления, но продвигает идею мести. „Всех выгнали, госсекретарей, все те, кто работал при ДПМ, оказались плохими, нужно отодвинуть их в сторону, даже если им некого поставить на их место”, - заявил демократ.

Депутат-демократ Владимир Чеботарь был лишен парламентского иммунитета. Проект решения по этому вопросу был принят вчера, 19 сентября, на пленарном заседании парламента на основании ходатайства Генеральной прокуратуры.