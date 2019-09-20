Кто может победить на выборах столичного примара: «Как это ни парадоксально, но сюрприз могут преподнести…»

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану ответил на следующий вопрос: «У кого, по вашему мнению, больше шансов победить на выборах столичного примара?».

«На этом этапе шансы социалиста Чебана кажутся довольно существенными. Фактически, левые пророссийские силы всегда занимали очень серьезные позиции в Кишиневе, даже если ни разу не добились окончательного успеха. Но сейчас, в силу крайнего разочарования правого столичного электората в создании неестественной правящей коалиции между социалистами и «АКУМ», даже если на данном этапе никто не может точно оценить глубину этого разочарования, ясно, что оно ударит не по Чебану.

Тем не менее, я считаю, что среди главных фаворитов в Кишиневе, несомненно, Андрей Нэстасе. Как это ни парадоксально, но сюрприз может преподнести унионистский, прорумынский правый кандидат, за которого проголосуют разочаровавшиеся в нынешней власти избиратели. Как бы то ни было, но результаты местных выборов станут прогнозом результатов будущих парламентских выборов», – ответил Цэрану.

Габриела Цэрану/стажер