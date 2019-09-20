Важа Джаши: Я очень благодарен, что в свое время судьба забросила меня в Молдову

Корреспондент портала ТРИБУНА побеседовал с одним из самых непубличных бизнесменов Молдовы, Важей Джаши, владельцем холдинга «Транс-Ойл Групп». В виду не публичности, у людей складывается не совсем тот образ, который соответствует действительности. Этим интервью мы постарались, по возможности, приоткрыть эту завесу.

Т: Кто Вы и откуда Ваши корни? Насколько нам известно – Вы родились не в Молдове.

В.Дж.: Мои корни из Грузии, откуда родом мои родители. С детства я много путешествовал, так как мой отец находился на дипломатической службе. Новые города и страны научили меня быстро адаптироваться к окружающему миру, быть толерантным, понимать и ценить традиции и культуру мест, в которых я находился. В школьном возрасте я жил с родителями в США, успел полюбить эту страну и получить уроки ведения бизнеса, которые мне очень пригодились в будущем. Однако, я никогда не забывал про свои грузинские корни и культурные традиции.

Я человек, который находится в постоянном поиске ответов на множество вопросов, которые я задаю себе сам – в поиске баланса, в поиске наиболее правильного пути развития для себя и холдинга, которым я владею и управляю. Я привык много работать. В свободное время, которого у меня немного, люблю заниматься спортом, читать труды арабских и восточных философов и прозаиков.

Т: Когда Вы решили заняться бизнесом и что подтолкнуло Вас на это?

В.Дж.: До того момента как я решил попробовать себя в бизнесе, я уже успел отслужить в армии и побывать в Афганистане, закончить институт стран Азии и Африки при Московском Государственном университете, поработал 2 года в Египте. И это было начало 90-х годов, как сейчас любят называть – «лихие 90-е», и многие молодые и немолодые люди стали пробовать себя в бизнесе и я в том числе.

Т: Как и на чем Вы заработали свой первый миллион?

В.Дж.: Вы знаете, я никогда не сидел и не считал, что вот еще нужно заработать и будет миллион. В бизнесе все по-другому – зарабатываешь и тут же инвестируешь в новые идеи и проекты. Я также считаю необходимым финансировать благотворительные и социальные проекты. Правильные инвестиции и немного удачи. Римский философ Сенека сказал: «Удача – это когда подготовка встречается с возможностью». Все так и есть.

Т: Какие инвестиции, которые Вы делали были самыми успешными?

В.Дж.: Наверное, не правильно так будет говорить, но самая успешная инвестиция – это моя семья, мои партнёры и люди, которые работают в моей команде. Самая ценная инвестиция – это инвестиция в человека, да иногда она не оправдывает себя, но зачастую, если ты вкладываешь силы, время, опыт в развитие своих сотрудников, то, в результате, это приводит к успеху.

Т: Как бы Вы охарактеризовали кратко «Транс-Ойл»? Чем является этот холдинг для Вас?

В.Дж.: «Транс-Ойл» – это практически моя вторая семья – уже более 20 лет. Я очень благодарен, что в свое время судьба забросила меня в Молдову и я считаю, что несмотря ни на что, это страна с огромным экономическим потенциалом, и я часто озвучиваю это на международных экономических форумах и нашим международным партнерам.

Т: Про Вас ходят разные легенды и принято считать, что Важа Джаши один из тех, кто никогда не ошибается. Это так или все-таки, и Вы совершали ошибки?

В.Дж.: Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Конечно, все люди совершают ошибки и я, в том числе. Единственное – я никогда не делаю скоропалительных выводов, выслушиваю разные стороны, оцениваю и анализирую и уже после принимаю решения.

Т: Мало кто знает о Вашей спортивной карьере, например, не многие знают, что Вы являетесь чемпионом мира по кикбоксингу. Тогда вы финансировали участие молдавской сборной в чемпионате мира. А сейчас?

В.Дж.: Я всю свою жизнь занимаюсь спортом и активно пропагандирую здоровый образ жизни. Я и тогда, и сейчас финансирую развитие спорта в Республике. Я считаю это важным.

Т: Кем является Важа Джаши в обычной жизни, вне бизнеса?

В.Дж.: Так вышло, что когда ты управляешь таким бизнесом, как мой, то ты не бываешь вне бизнеса. По натуре, я не публичный человек и не люблю акцентировать на себе внимание. Я люблю простую кавказскую кухню и комфортную одежду. У меня нет автопарка из модных и дорогих машин, хотя если бы захотел, то мог бы себе позволить. Для передвижения у меня есть один автомобиль, которого мне хватает. Как каждый нормальный человек я люблю спокойствие и тишину.

Т: Каковы, по Вашему мнению, самые серьезные проблемы нашего общества?

В.Дж.: Мы перестали радоваться каждому дню, общению. Что-то суетимся, забываем находить время для родных и живем в завтрашнем дне, а не сегодня. Мы перестали читать книги, гулять, ходить в театры и на выставки….

Т: Как бизнесмены Вашего уровня могут помочь Молдове?

В.Дж.: Тут речь не только о бизнесменах. Для того чтобы экономика государства развивалась, должны приниматься законы, стимулирующие рост и в тоже время защищающие права инвесторов и гарантирующих неприкосновенность собственности. Должен быть единый закон для всех и никто и ничто не должно находится вне закона. Законы и политика государства должны обеспечить желание компаний и людей инвестировать в свою страну, в свой труд, создавать новые рабочие высокотехнологичные места. Это совместная политика на государственном уровне, которая объединит власть, бизнес и народ.

Т: Какой Вы видите Молдову через 10 лет?

В.Дж.: Я хочу верить, что в Молдову через 10 лет начнут возвращаться граждане, которые покинули страну и молодые люди перестанут уезжать из страны в поисках лучшей доли. Что будут хорошие дороги, построены новые современные больницы и школы, что Молдова будет спокойной и надежной гаванью для бизнеса и народ будет чувствовать себя защищенным.

Кристина Пендя