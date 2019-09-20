В ОБСЕ предложили привлечь независимых экспертов для оценки состояния боеприпасов на складе в Колбасне

ОБСЕ готова предоставить независимых международных экспертов для проведения экспертизы состояния боеприпасов, хранящихся в Кобасне. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в завершение своего визита в Республику Молдова.

«Я ценю возобновление диалога между Республикой Молдова и Российской Федерацией по вопросу эвакуации боеприпасов из Кобасны. ОБСЕ готова обеспечить прозрачность этого процесса и предоставить финансовую и техническую помощь. Мы готовы привлечь независимых международных экспертов для оценки состояния боеприпасов, хранящихся в Кобасне, если это будет необходимо», – передает заявление moldpess.

Томас Гремингер отметил, что ОБСЕ продолжит оказывать поддержку сторонам процесса урегулирования приднестровского конфликта, для его решения с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, с предоставлением Приднестровью особого статуса.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер находился с визитом в нашей стране 17 – 19 сентября. Целью визита были встречи с высокопоставленными официальными лицами Кишинева и Тирасполя.

24 августа министр обороны РФ, находясь с визитом в Молдове, предложил начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна, Рыбницкого района. Президент РМ Игорь Додон поблагодарил российского министра за это предложение отметив, что реализация этой меры поможет снизить напряженность в регионе.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной и является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровского региона расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военного имущества РФ на территории Республики Молдова, в том числе и складов с боеприпасами.