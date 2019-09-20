Тест на арест: Почему в Молдове аморальные «птенцы Плахотнюка и Шора» становятся после арестов еще более порочными

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Для того, чтобы понять, что ты «гнилой» человек, не обязательно тебя сажать надолго в тюрьму – достаточно на время задержать.
В мире есть много тестов. Есть на беременность, к примеру. Есть на айкью, а есть на интеллект. А вот в Молдове появился в последние дни «тест на арест». Он очень простой на самом деле. Заключается в следующем: стоит более-менее известному человеку угодить за решетку – причем, не обязательно сесть в тюрьму в прямом смысле этого слова (то есть, иногда просто быть на непродолжительное время задержанным), как далее просто наблюдаем за комментариями реальных и не менее уважаемых людей на происходящее.
С понедельника в Молдове случилось несколько громких задержаний более-менее известных граждан Молдовы – в основном, связанных с кражей миллиарда. И общественное мнение в лице уважаемых людей страны защитило, в общем, только депутата парламента от Партии Шор Регину Апостолову. И то – в силу ее преподавательского прошлого.
С остальными было не так: от «такая молодая, а уже ТАКАЯ», до «бесславный конец некогда уважаемых пенсионеров». Понимаете, до какой степени надо оторваться от действительности, почувствовать себя «пупом Земли» и безнаказанным чудаком на всем известную букву, чтобы тебя ненавидел весь Кишинев? А те, кто ненависти к ним не испытывал, просто бы сказали: «Все к этому шло, все логично». Это не просто бесславно - это стыдно, это позор какой-то.
А стыдно нам!
Знаете, вот после такого «теста на арест» уже не надо никаких реальных сроков для них – они уже наказаны тем, что поставлены на место. Что не просто свергнуты с пьедестала, на котором находились незаслуженно, в общем, а пинком ноги под зад оттуда вышвырнуты.
Интересно, каково это – еще вчера быть королем, со всеми вытекающими отсюда распутными действиями, аморальными и финансовыми преступлениями, а сегодня не иметь возможности даже поднять глаза, не наткнувшись на презрение?
И они презираемы еще за то, что даже после поимки с поличным, продолжают играть в свою игру, но уже официально - без чести и достоинства.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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