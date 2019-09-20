Сто дней новой власти: достижения и имитация успехов

16 сентября в Кишиневе состоялась научно-практическая конференция «100 дней коалиции ПСРМ-ACUM – успехи и проблемы. Молдова – мост между Востоком и Западом», организованная информационно-аналитическим порталом eNews. В ней приняли участие молдавские и зарубежные эксперты, представители различных политических направлений, гражданского общества и СМИ.

В ходе дискуссий были высказаны мнения по проблемам, с которыми сегодня сталкиваются власть и общество, был дан анализ деятельности правящей коалиции, а также сформулированы рекомендации и предложения. Вот наиболее интересные фрагменты из выступлений участников форума.

Арманд Гошу: Мы обречены принять коалицию, даже если она кому-то не нравится

Выступивший первым на форуме известный румынский политолог Арманд Гошу считает, что коалиции нет альтернативы.

«Давайте обсудим какую-нибудь другую формулу, если не нравится эта, - сказал эксперт. - В Бухаресте тоже некоторые спрашивают: что, мол, хорошего в этой коалиции? Однако альтернативы этой коалиции нет. Когда будет – можем подискутировать. Мы обречены на то, чтобы принять эту коалицию, даже если она кому-то не нравится. И должны оказать ей помощь в реализации реальных реформ, а не в их имитации, как это было в прошлом. То есть если можно завтра создать другую коалицию, можем обсудить. Но вряд ли».

Михаил Хазин: Уникальный шанс предъявить миру новую нелиберальную модель

Российский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин предрек Молдове оптимистичное будущее, которое будет зависеть от соблюдения ряда условий.

«На протяжении 25 лет всем предельно было ясно, кто пишет в Европе правила игры, - сказал он. - В их рамках целью ЕС было следующее: любой ценой вытеснить любое влияние России из Евросоюза. При этом где-то рядом всегда присутствовал «старший брат» - группа международных финансистов, которые взяли под контроль большинство финансовых потоков в мире. И долгое время для них все было бы хорошо. Но в начале XXIвека система начала давать сбои.

Первыми всполошились США. В 2016 году там к власти пришел человек, который объяснил, что пришла пора строить новую модель. И мы сегодня видим, как Трамп разрушает, например, ВТО, разрушает и гегемонию доллара. В итоге былая модель фактически прекратила свое существование. Все, что происходит в Европе в последние годы, об этом свидетельствует. В ЕС последние семь-восемь лет наблюдается неуклонный экономический спад, благосостояние населения европейских стран снижается. В это время в Европе и в России у власти находились либеральные элиты.

В ближайшие годы к власти придут нелиберальные элиты. Финансовый глобализм терпит одно поражение за другим.

В начале нынешнего лета произошли попытки трех оранжевых революций – в Грузии, Молдове, Чехии. И все они впервые провалились... В Молдове, как мы знаем, американский посол вызвал Плахотнюка, и его власть мгновенно закончилась. Это еще одно подтверждение того, что часть американской элиты осознала: продолжение либеральной модели несет опасность, ее надо менять, Трамп оказался прав. Через несколько лет руководителям стран придется жить по новым правилам или уйти.

Молдова в этом смысле – удивительная страна. Базовая либеральная группа у вас исчезла. В итоге у республики появилось уникальное преимущество – она может предъявить новую нелиберальную модель. У Молдовы есть шанс громко озвучить эту модель. Если вы сегодня сумеете это сделать, получите колоссальные геополитические преимущества. Потому что когда в 2020 году Трамп выиграет выборы, договоренности, сегодня еще неформальные, между Россией, США и Китаем, будут звучать уже открыто».

Галина Шеларь: Ощущения свободы после смены власти пока нет

«Романтика и эйфория заканчиваются быстро, а когда нет понимания временных рамок, то о новых условиях развития говорить не приходится, - такое мнение высказала директор центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. - Ощущение свободы, по-моему, нет. Проблема в том, что те приоритеты, о которых много говорилось и которые были заявлены в самом начале в программе правления, пока так и остались на уровне заявленных. Была надежда, что это временная программа, но пока она остается.

Заявленные цели - это деолигархизация и восстановление отношений с внешними партнерами. В реале произошло наоборот: восстановление взаимоотношений с внешними партнерами по развитию и, как основа этих отношений, деолигархизация.

Пока четкого понимания, что такое Молдова, за сто дней не появилось».

Владимир Воронин: Если нет корневой системы, дело не пойдет

«Можно говорить что угодно, писать множество программ и проектов, но если у правящей коалиции нет основы, то все это останется просто пиаром, - сказал экс-президент Молдовы, лидер ПКРМ Владимир Воронин, подвергнув критике действия правящей коалиции. - Почему не получается? Нельзя человека, который никогда ничего не делал, никогда ничем не руководил, взять и назначить на высокую должность. Только потому, что он - человек команды, оказался в нужное время в нужном месте. И эту команду создали неестественным путем.

Когда-нибудь эта команда уйдет, и что будет дальше? Они могут говорить, что угодно, писать какие-то концепции и программы. Но если нет корневой системы, то и дело не пойдет».

Кирилл Лучинский: В Молдове сложилась практика «коллективной ответственности»

«В Молдове давно сложилась практика так называемой «коллективной ответственности», - сказал экс-депутат парламента Кирилл Лучинский. - Фигуры, занимающие ключевые позиции (скажем, в Национальном банке, прокуратуре, судах) назначают в парламенте коллективно. А потом, когда пытаешься выяснить, кто конкретно ответственен за назначение того или иного чиновника, выясняется, что таковых нет. И эта «коллективная ответственность», к сожалению, никак не отражена в УК.

Также коллективно у нас выдаются государственные гарантии, принимаются решения в примэриях и в сельских советах. В итоге никто никакой персональной ответственности ни за что не несет. Совершенно непонятно, зачем продолжается никому не нужный фарс с конкурсами, этот бесконечный «телесериал» «Совет прокуроров против парламента и премьер-министра»? Все равно пройдет кандидатура, которая устроит главных политических игроков.

Вместо того, чтобы говорить об ответственности судей, прокуроров, мы постоянно говорим об их независимости. Дошло до того, что генерального прокурора фактически невозможно куда-либо вызвать и потребовать отчета за его действия.

Это все наследие. Система, которая работала в интересах предыдущей власти, продолжает работать и сегодня. Мое мнение: после того, как была проголосована декларация о захваченном государстве, нужно было расформировывать структуры, которые стали репрессивными органами, инструментом политического сыска. Нынешняя власть еще никак не высказалась по поводу политических заключенных, появившихся при прежнем правлении.

Впрочем, мне есть, что сказать и в поддержку правящей коалиции. Я вижу у Майи Санду искреннее желание что-то наладить в стране, изменить к лучшему. Но, к сожалению, она не всегда понимает, как правильно использовать оказавшиеся в ее руках механизмы. Плюс, конечно, следует учитывать мнение и партнера по коалиции, с которым надо считаться».

Виктор Боршевич: Додон начисто переиграл Плахотнюка, но Санду в шахматы не играет

«Я совершенно не удивлен тому, что коалиции ПСРМ-ACUM продержалась сто дней, - сказал политолог, доктор наук Виктор Боршевич. - Сначала Трамп уволил Плахотнюка и Порошенко за то, что во время предвыборной кампании в Америки они поддержали демократов. Затем представители США, России и ЕС объяснили Игорю Додону и Майе Санду, что они должны делать. Указания были выполнены с блеском и мужеством. Но что ждет эту коалицию дальше?

Я думаю, что Игорь Додон посредством изящного гамбита начисто обыграл в политические шахматы Влада Плахотнюка. Но вот проблема: Майя Санду в шахматы не играет. Она играет в облавные шашки го. Зато Андрей Нэстасе – явный «картежник», любящий блефовать, но при этом весьма договороспособный. Поэтому думаю, что у этой коалиции есть еще задел на будущее».

Молдова исторически – это территория, где смыкаются три цивилизационные плиты: европейская, православная русская и мусульманская. Давление, температура в точке схождения этих плит невероятные. Мы смогли выжить в таких экстремальных условиях. Это говорит о том, что молдавский народ выработал в себе те установки, которые сегодня жизненно необходимы всему человечеству. В этом смысле республика может служить своего рода «лабораторией» для стран Европы и Азии».

Вячеслав Кунев: Мы ждали диалога, но видим лишь монолог

«Разбирая первые сто дней работы коалиции и правительства, наверное, неправильно ждать каких-то ощутимых результатов, но можно судить о подходах, - высказал свое мнение президент ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев. - С сожалением должен сказать, что подходы эти очень настораживают. Прежде всего потому, что в то время, когда от нового правительства ожидался диалог с обществом, мы слышим лишь монолог.

Хороший пример – резкие изменения в сфере налогообложения. Сразу поле смены власти было много надежд на то, что сложившаяся коалиция станет, наконец, строго соблюдать закон. Они сами много об этом говорили. Однако уже, например, при внесении изменений, связанных с вопросами налогообложения, в бюджет будущего года были проигнорированы два закона и одно постановление правительства. То есть мы опять оказываемся в ситуации, кода нам обещали соблюдение законов, а на практике они продолжают нарушаться. Видимо, потому что очень хочется.

Отсутствие диалога проявляется и в нежелании власти обсуждать с гражданским обществом планы на будущее и то, как мы из всего этого будем выбираться. Вот нам говорят, что ежемесячно в стране крадут 400 миллионов лей, а в бюджете при этом дыра в 1,2 миллиарда. Казалось бы, пресеките воровство - и за три месяца проблема будет решена. Но избавиться от воров почему-то не получается, вместо этого ставится под вопрос режим индивидуального налогообложения отдельно взятой отрасли.

Как представитель отрасли IT хотел бы услышать от правительства хотя бы обсуждение вопроса, в какую технологическую стратегию ведущих стран мира мы намерены встраиваться. В последние три года я занимаюсь анализом различных технологических перспектив. Молдова в этом смысле, к сожалению, не самодостаточна, у нас не может быть собственной стратегии. Но давайте хотя бы решим, куда и с кем мы будем двигаться в этой сфере в ближайшие пять-десять лет.

Не хотелось бы, чтобы с водой выплеснули ребенка, и те немногие позитивные инициативы, которые все же появились в последнее время, были поставлены под сомнение».

Иван Грек: Выстроенная Плахотнюком система работает и без своего создателя

Авторитетный историк Иван Грек считает, что программные пункты временной коалиции ПСРМ-ACUM от 8 июня не выполнены.

«Заявление Игоря Додона о 90 процентах проголосованных решений не соответствует действительности, деолигархизация Молдовы, как и изменение ее статуса захваченного государства, пока не состоялась, - сказал он. - Выстроенная Плахотнюком система управления захваченным государством функционирует и без своего создателя. Возникает вопрос, чего стоит ожидать от анонсируемых переговоров о разработке ПСРМ, блоком ACUM нового временного коалиционного соглашения, если не выполнено подписанное 8-го июня?

Партнеры по коалиции преследуют политические цели, их можно рассматривать как стратегию и тактику партийно-политической борьбы между участниками временной коалиции за монополию на власть.

В этой ситуации либо временная коалиция возьмется за ум и решит проблему освобождения молдавского государства от его захватчиков и этим напишет свою страницу в истории, либо создатель олигархической структуры власти вернется в Молдову на белом коне».

Александр Муравский: Нет даже брака по расчету

«Когда мы говорим о событиях 8 июня, думаю, самый положительный их итог заключается в следующем: политическая сила, которая превратилась в индивидуальное предприятие и начала подминать под себя все государство, получила по носу, - сказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский. - В целом я сегодня смотрю на ситуацию довольно пессимистически.

На мой взгляд, пока нет никакой коалиции, нет даже брака по расчету. Сложилась ситуация, в которой три абсолютно разных субъекта (парочка из которых откровенно друг друга ненавидят) попросту были вынуждены поселиться в одной коммунальной квартире – под нажимом внешних партнеров. С того момента пред ними встала дилемма: искать возможности более или менее продуктивного сожительства или попытаться отхватить себе отдельную жилплощадь. Пока наблюдается второй вариант.

Мы сегодня видим альянс, части которого ведут себя абсолютно по-разному. Есть ПСРМ, которая выбрала очень удобную для себя позицию, отдав правительство на откуп блоку ACUM. Хотели – получите под свою ответственность. Отдали парламентские комиссии, в которых сидят теперь молодые ребята, надувают щеки, рассказывают, с кем они встречались, что обсуждали. Позиция ПСРМ абсолютно выигрышна: предложат что-то толковое – поддержим, ошибутся – это их решение, мы здесь ни причем.

У правительства сегодня нет кадрового резерва. А значит, надо уметь работать с теми людьми, которые есть. Необходим чистый прагматизм. Идеология идеологией, но правительство должно работать так, чтобы был конкретный результат. А на сегодняшний день нет даже намека на то, что ситуация будет меняться.

Сделав один позитивный шаг, загнав в изоляцию политическую силу, которая подмяла под себя государство, власть пока не подала четкого сигнала о том, куда она намерена двигаться дальше и какие у нее приоритеты».

Николай ПАВЛОВ