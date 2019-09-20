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Здоровье
Почему тяжелобольных из Молдовы категорически не надо лечить за границей
20.09.2019

Как только эта программа будет принята на государственном уровне, простому человеку туда будет не попасть.

Наши чиновники все, как на подбор, сильны задним умом. Как только их смещают с должностей, они тут же начинают сыпать идеями, способными удивить не только Молдову. Вот, например, экс-министр здравоохранения Руксанда Главан выступила с законодательной инициативой о том, чтобы хирургические операции в зарубежных клиниках для наших граждан могли оплачиваться Национальной кассой медицинского страхования. По ее словам, ежегодно в бюджете кассы остается резерв в 80 миллионов леев, а эти деньги могут спасти жизни многих пациентов.

Ну, оставим банальный вопрос: а где же вы раньше были, госпожа Главан? Он тут лишний. Дело в другом. Я знаю десятки историй о том, чем заканчивалось лечение в дорогостоящих программах за счет государства в нашей стране – особенно в тех случаях, когда речь шла о серьезных (часто – смертельных) заболеваниях. В очень большом количестве случаев бесплатно лечились те, кто спокойно может позволить себе любую зарубежную клинику. Более того, говорят, что они и в очередь-то эту проникали не только по знакомству, а и за определенный куш отборочной комиссии.

Да что там далеко ходить: некоторое время назад я лежал в больнице, требовался дорогой препарат, который есть только в Европе полис его, естественно, не покрывал – одолжили у друзей и близких, выкрутились. Но вот недавно узнал, что ровно с таким же диагнозом не так давно в той же больнице этой весной лежала супруга одного высокопоставленного чиновника (позже, когда его отправили в отставку, СМИ выкладывали фото особняков семьи – здесь и за пределами Молдовы). Так вот, эти люди, нажав на только им ведомые кнопки, умудрились получить тот же препарат БЕСППЛАТНО (из какого-то там резервного фонда было оплачено, что ли).

К чему это я? А к тому, что вместо того, чтобы тратить эти 80 миллионов на оплату иностранным светилам, лучше бы перенаправить эти деньги молдавских докторам. Поверьте, у нас есть очень крепкие врачи, которые регулярно ездят по симпозиумам, регулярно защищают диссертации и регулярно публикуются в престижных медицинских журналах. И им, некоторым с мировым именем, приходиться работать в четыре смены, чтобы более-менее достойно существовать в Молдове (знаю профессора, который у себя в кабинете начинает прием в 6 утра – до утреннего обхода).

Да, пойдут упреки, что они взятки берут, что без денег за скальпель не возьмутся или за лечение. Да, всякое бывает. Но для этого и предлагаю направить сэкономленные деньги им на увеличение зарплат. Ладно, не только на зарплаты, но и на приведение в божеский вид не больниц в провинции. Или на обеспечение медучреждений столицы такой техникой, которая в Европе не везде есть.

Конечно, в том случае, когда молдавские врачи пациенту помочь уже не могут, у него должен быть шанс на спасение за границей. Но, согласитесь, очень часто наши граждане пытаются за пределами Молдовы лечить то, что у нас давно и успешно лечится. Кто-то это делает по недоверию, кто-то по незнанию, кто-то из принципа.

В любом случае, как мне кажется, закон, позволяющий делать операции нашим гражданам за счет государства за границей, очень быстро превратит еще в одно доходное место какой-нибудь кабинет, где все будет решаться комиссией. И выезжать на лечение будут все те же блатные, кумэтры и прочие «нужные люди».

А простые граждане будут по-прежнему собирать с миру по нитке.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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