Граждане Молдовы предпочитают расплачиваться наличкой...

Около 85% зарплат и социальных пособий, полученных на банковскую карту, граждане Молдовы тратят наличными.

По данным Всемирного банка представители Нацбанка Молдовы сообщили на заседании Экономического совета при премьер-министре, на котором обсуждалась ситуация в области безналичных платежей, проблемы и решения в этой сфере. В настоящее время в Молдове в обороте находится 1,9 млн банковских карт, 76% из них используется для перечисления зарплат и социальных пособий. Около 85% этих выплат граждане предпочитают снимать и тратить наличными. Таким образом, по расчетам ВБ, в 2018 г. через банкоматы было обналичено 10 млн леев.

При этом, Нацбанк отмечает, что ежегодно растет число владельцев банковских карт (по итогам II квартала 2019 г. рост составил 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Около 2% из 2 млн банковских карт – это кредитные карты, 98% – дебетовые карты. Следует отметить, что в 2018 г. в среднем каждый житель Молдовы совершал не менее 10 безналичных платежей. При этом банковские счета в молдавских банках есть только у 44% граждан страны. В ходе дискуссий относительно тенденций в области безналичных платежей отмечалось, что низкий уровень безналичных расчетов связан, в том числе, с недостаточным количеством POS-терминалов в стране. В настоящее время на 1000 жителей приходится 7 POS-терминалов по сравнению с 24 POS-терминалами в среднем в ЕС. Покупатель, который хочет оплатить покупку в магазине банковской картой, не может этого сделать, потому что в этой точке продажи нет POS-терминала. Тем не менее, по словам экспертов, во II квартале 2019 г. количество безналичных платежей в Молдове увеличилось более чем на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На встрече отмечалось, что для повышения доли электронных платежей в стране, необходимо принять ряд мер. Среди них, введение фискальных стимулов, регулирование комиссий, стимулирование развития инновационных методов электронных платежей.

В этом контексте представитель одного из мобильных оператора отметил необходимость создания условий для инвесторов, которые готовы продвигать инновации в сфере электронных платежей. Одной из мер должна стать легализация mPOS (мобильных точек продаж) - устройств, через которые можно осуществлять электронные платежи, в том числе, с мобильного телефона. С другой стороны, представитель одного из коммерческих банков отметил, что решение mPOS было представлено в Молдове еще 8 лет назад, однако торговая сфера не смогла применять его. Тем не менее, по мнению экспертов, электронные платежи все чаще используются жителями страны, и государство должно принять меры для диверсификации этого рынка.

На заседании было принято решение, что все заинтересованные стороны (представители бизнес-сообщества, государства, международные эксперты, Нацбанк и др.) выступят с конкретными предложениями в этой области, которые могут быть внесены в кратчайшие сроки.

НИКИТА ЗВЕРЕВ