Будьте внимательны: Молдавских водителей за въезд в Приднестровье заставляют платить почти 1000 леев!

В последнее время активизировался абсолютно легальный способ отъема денег у наших граждан при въезде в Левобережье.

Я знаю почти наверняка, что найдутся те, кто обвинит нас в нагнетании страстей и в излишне кричащем заголовке. Пусть будет так, но из песни слов не выкинешь.

Итак, 7 сентября сего года мы с моим семейством из пяти человек отправились навестить родню в славный город Бендеры. Странности начались уже на приднестровском КПП.

- ОСАГО (обязательная страховка, – прим. автора) есть? – спросил пограничник.

Отмечу, что подобный интерес к страховке был замечен мной впервые за много лет.

- Естественно, без нее бы не сделали техосмотр, - отвечаю.

- Покажите!

Бегу к машине и выясняю, что, как нарочно, самой бумаги нет. Бегу к пограничнику – тот говорит:

- Идите в будку перед шлагбаумом, там сидит молдавский страховщик, он пробьет по компьютеру и если она у вас есть, – выдаст дубликат-справку.

А вот дальше началось самое интересное. Страховщик, дедушка-божий одуванчик, сначала спросил, точно ли у меня есть ОСАГО и в какой компании, – я сказал. Дедушка стал пробивать по компьютеру.

- Нет у вас ОСАГО – вот, видите результаты поиска?

- Не может быть… Что же делать?

- Ничего не остается, как оформить новую страховку. Или ехать за своей обратно в Кишинев.

Подумал я о людях в автомобиле, о накрытом столе в Бендерах, о том, что моя страховка истекает всего через пару месяцев – плюнул и оформил новую. Ровно за 900 леев.

А вот вернувшись в Кишинев, обратился к своим страховщикам, которые, подтвердив, что я сделал двойное ОСАГО и что таких случаев в последнее время уже немало, подсказали, как надо было действовать.

Во-первых, позвонить им, невзирая на выходной.

Во-вторых, уличить дедка в обмане. Да-да, он не зря спросил меня, в какой компании я застрахован, так как потом искал меня в базе других (естественно, не нашел, предъявив мне результаты поиска). И такой фокус, если не взять все под свой контроль (например, на сайте cnpf.md можно узнать, застраховано авто или нет – можно и самому это сделать, и условного деда попросить) и не добавить металла в голосе, он проделывает с каждым, кого присылает пограничник (роль последнего тоже, есть подозрение, не безвозмездна). Кто-то плюет, не платит и едет обратно, а кто-то (как я) тоже плюет, но платит.

В-третьих, на всякий случай необходимо все-таки бумагу об ОСАГО иметь в бардачке (в страховой компании сделают дубликат без проблем).Там возможен следующий обман со стороны водители: некоторые из них, чтобы сэкономить, делают техососмтр в последние дни действия страховки. Да-да, экономят на спичках, но наши граждане такие.

К слову, в страховой компании, где мне оформил ОСАГО дедок, поступили по-человечески, предложив вернуть деньги. Я уже не стал терять времени, учитывая, что срок старой страховки скоро все равно подошел бы к концу. Они, страховщики, пояснили, что хитрый дед, почти наверняка, агент нескольких компаний – это дает ему возможность заходить в их базы данных.

Так что, будьте бдительны!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ