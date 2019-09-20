Именно он раздавал авторизации на стройки многоэтажек. Задержан бывший заместитель примара Кишинева Нистор Грозаву. Информацию о его задержании подтвердила его супруга. Она же и сообщила, что на прошлой неделе в доме бывшего муниципального служащего прошли обыски.

Это произошло в тот момент, когда Нистор Грозаву собирался идти на работу, передает Publika.

- В 7.15 утра он собирался идти на лекцию в университет. Они неожиданно заявились и задержали его. Я спросила по какому делу он задержан, но они не захотели отвечать. Лишь сообщили, что представляют муниципальную прокуратуру и НЦБК. Это пытка для нашей семьи. Кроме квартиры и автомобиля Ауди другого имущества у нас нет. Нам нечем заплатить за услуги простого адвоката, - заявила Мария Грозаву.

По факту задержания Нистора Грозаву пресс-служба прокуратуры пока никаких заявлений не делала. Напомним, что Нистор Грозаву был освобожден с занимаемой должности 4 июля 2019 года, одновременно с врио примара столицы Русланом Кодряну.