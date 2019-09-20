В Кишиневе, на Комсомольском озере, чистят пляж по новой методике

Работы по очистке озерного пляжа начались в столичном парке Valea Morilor. По данным примарии Кишинева, рабочие дезинфицируют пляж, опрыскивая песок солевым раствором.

Применена недавно приобретенная муниципалитетом спецтехника. Отмечается, что этот способ очистки полностью безопасен для флоры и фауны. Подобным образом очистят и воду в озере, а с прилегающей к озеру территории площадью один гектар соберут весь мусор и разрыхлят песок.

Как отметил глава «Зеленого хозяйства» Сергей Карп, этот метод мэрия будет использовать и для очистки пляжа в парке La Izvor и в других рекреационных зонах Кишинева. А чтобы узнать эффективность нового метода очистки пляжа, Центр общественного здоровья сверит образцы песка и воды, до и после проведения дезинфекции.

Ранее на дне и на берегу озера в парке Valea Morilor (бывшее Комсомольское озеро) начали работу 16 систем, которые насыщают воду кислородом. Это поможет остановить цветение водорослей и скопление ила, а, значит, снизят заболеваемость и мор рыбы.