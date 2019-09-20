Владимир Воронин объясняет, почему ПКРМ не выдвинула кандидата в столичные примары

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин ответил на следующий вопрос: «Почему ПКРМ не выдвинула кандидата в столичные примары?».

«Мы не самоубийцы. Этот город разрушен Урекяну, Киртоакэ, и другими, окончательно. Прошло почти 30 лет независимости, но у столицы страны нет общего плана развития. Коррупционеры и мафия захватили все земли. На 600 м2 возвышаются дома с 18-20 этажами. Там нет путей доступа ни для транспорта, ни для машин скорой помощи и пожарных, люди не могут выйти с детьми на прогулку. Во всем городе царит полный хаос.

Я не знаю, кто и как может что-то сделать в этом городе. Поэтому мы не можем отправлять людей, чтобы их потом обвиняли, что они не справились», – уточнил он.

По словам Воронина, он не знает, кто должен стоять у руля столицы. «Если изберут «баламута», как например Ион Чебан, в Кишиневе ничего не изменится. Один коррумпированный баламут заменит другого. С самого начала необходимо изменить статус муниципия Кишинев, разработать очень четкий план, который будет содержать и градостроительную и инженерную составляющие.

И обязательно заранее нужно найти финансирование. Необходимо создать хорошие условия для граждан. Люди, у которых есть возможность уехать из Кишинева – уезжают. В последние годы интенсивно развиваются пригороды. Люди бегут из Кишинева, потому что трудно выдержать, трудно жить и невозможно дышать. К тому же много проблем с транспортом.

Вообще, как должен функционировать муниципий Кишинев? Муниципальный совет должен принимать решения, исходя из сложившейся в городе ситуации и перспектив развития города, а генпримар и его команда должны исполнять эти решения. А как происходит у нас? Генеральный примар диктует, что должен делать совет и все остальные. Никто из них не знает, кто и что должен делать. Поэтому город был разрушен до основания», – добавил Воронин.

Андриана Кептине