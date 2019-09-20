Пятно на карьере из-за карьера: Шора обязали извиниться

Шор должен извиниться перед промышленником.

Кишиневский суд обязал депутата Илана Шора извиниться перед владельцем карьера «Иванос» в Оргеевском районе Юрием Настасом за клевету, а также вы платить госпошлину 22 тысячи леев.

В 2016 году Шор попытался вернуть карьер «Иванос» в управление города, заявив, что карьер работает незаконно, а земля предприятию, ведущему разработку, была выделена с нарушением зконодательства.

Владельцев карьера он назвал «негодяями, незаконно паразитирующие на государственном имуществе».

После того, как этот пост Шора в соцсетях растиражировали СМИ, Настас обвинил экс-мэра Оргеева в клевете и обратился в суд, который полностью удовлетворил ходатайство истца.

Решение является не окончательным, его можно обжаловать в Апелляционной палате, сообщает bizlaw.md.