Как поставщик электроэнергии наживается на жителях Молдовы

Речь идет о миллионах леев. Молдавские энергетические предприятия продали потребителям электричество по цене, которая почти в два раза превышает закупочную.

По официальным данным, Gas Natural Fenosa Furnizare Energie и Furnizare еnеrgie electricа Nord закупили в первые 6 месяцев 2019 года около 1,869 миллиардов кВт\час общей стоимостью 2,048 леев.

Закупочная цена составила 1,095 леев за 1кВт\час, но до потребителей электроэнергия дошла по цене 1,751 леев за 1кВт\час. Электроэнергии было продано на 3,273 миллиарда леев, передает mybusiness.md.

Энергетические предприятия заработали на транспортировке электричества более 270 миллионов леев.

На распределении электроэнергии было заработано 1,086 миллиарда леев.

Напомним, что 16 августа НАРЭ повысило тарифы за электроэнергию более, чем на 5%, несмотря на огромные прибыли энергопредприятий в Молдове.

«Блокнот Молдовы» опубликовал материал о тех, кто проголосовал за повышение тарифов на электричество, чтобы народ знал своих героев в лицо.