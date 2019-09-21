Цэрану: Блок ACUM остался далеко позади ПСРМ

Результаты местных выборов покажут истинный потенциал тех партий, которые входят в Блок ACUM и расскажут в целом о том, что такое организованная проевропейская, национальная сила в Парламенте Республики Молдова. Такое мнение высказал политический аналитик Анатол Цэрану в ходе публичных дебатов на тему „Отличительные черты выборов от 20-го октября 2019 года”, организованных IPN и Radio Moldova.

„На молдавской политической сцене у нас есть два основных актера. Речь идет о ПСРМ и Блоке ACUM, которые сейчас находятся у власти. Все хорошо устроилось для социалистов. Они имеют образцовое покрытие в избирательном плане во всех населенных пунктах Республики Молдова. В этом плане Блок ACUM остался далеко позади от ПСРМ”, - сказал Анатол Цэрану.

Политический аналитик уточнил, что Блок ACUM располагает административными ресурсами и должен быть на волне предпочтений избирателей из-за того, что выиграл парламентские выборы. „Отмечаем, что Блок ACUM не пользуется этой чрезвычайной выгодной позицией и демонстрирует определенную пассивность. Те разочарования в обществе, связанные с политикой, которых продвигает Блок ACUM, отразятся на местных выборах”, - сказал политический аналитик.

По словам Анатола Цэрану, особый интерес к выборам обусловлен и тем, как „Нашей партии” и Партии коммунистов удастся составить конкуренцию ПСРМ на левом политическом фланге.

Анатол Цэрану отметил, что унионистский блок в молдавской политике находится на стадии обширного развития, количественного накопления. „В ближайшее время можно ожидать радикальных изменений. Без сомнений, у нас будет партия, движение, которое объединит политическую адгезию большинства избирателей унионистского сегмента”, - сказал политический аналитик.

По его словам, существует определенная взаимосвязь между местными выборами и новыми парламентскими выборами. „Из четырех округов два должны быть выведены отдельно. В Приднестровье и Диаспоре все ясно. Избирательные округа 33 и 17 покажут, каково реальное отношение электората к нынешней власти”, - заявил политический аналитик.

По словам Анатола Цэрану, проблемы нынешней власти зависят от степени, в которой эти два компонента смогут сотрудничать и от внешнего фактора, который может привести к сохранению или отмене нынешней власти.

117-е публичные дебаты „Отличительные черты выборов от 20-го октября 2019 года” из цикла „Развитие политической культуры посредством политических дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.