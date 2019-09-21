НБМ требует, чтобы банки проверили качество услуг по хранению имущества клиентов

Проверка и тестирование услуг по хранению имущества вкладчиков, а также информирование клиентов о связанных с ними рисках – такие запросы продиктовал Национальный банк Молдовы лицензионным банкам, передает IPN.

В пресс-релизе НБМ говорится, что целью запросов является предотвращение рисков. „Проверки должны завершиться 22 октября 2019 года, после чего в течение не более 30 рабочих дней банки должны будут представить НБМ результаты, а также план мер по устранению выявленных недостатков”, говорится в сообщении.

Национальный банк Молдовы отвечает за пруденциальное регулирование банков и не регулирует специфические и технические требования безопасности и т.д., они вписываются в общую категорию операционных рисков.

„Согласно нормативным актам НБМ, банки должны разрабатывать внутреннюю политику для эффективного управления операционными рисками, к которым они подвергаются, в том числе внутренним или внешним мошенничествам, а также попыткам мошенничества”, говорится в сообщении, в котором также отмечается, что применение этих правил является необходимым условием для эффективной защиты активов банков.