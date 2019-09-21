Депутатов партии “Шор” Таубер и Апостолову подозревают в мошенничестве и отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией в начале недели провели операцию по делу Unibank, одного из дел о “краже миллиарда”. Таубер и Апостолову подозревают в деяниях, подпадающих под состав преступления, предусмотренного ч. (5) ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах, которое наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности сроком до 5 лет).

Они также подозреваются и по статье 243 ч. (3) пп. а) и b) Уголовного кодекса (отмывание денег организованной преступной группой или преступной организацией в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случае юридического лица – штраф в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц или ликвидацию юридического лица). Обе задержанные утверждают, что они невиновны.

В понедельник в Оргееве на 72 часа задержали заместителя председателя партии “Шор”, депутата Марину Таубер. Этому предшествовал отзыв у неё по решению парламента депутатской неарикосновенности. Была задержана и ее коллега по фракции Регина Апостолова. В среду Кишиневский суд сектора Чеканы постановил поместить Таубер под домашний арест сроком на 30 суток. У Регины Апостоловой во время общения с прокурорами ухудшилось самочувствие и ее госпитализировали. Сейчас она находится в отделении неврологии, под присмотром врачей и сотрудников НЦБК.

17 сентября, на следующий день после задержания, продолжились обыски, начатые в понедельник Антикоррупционной прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК). По информации Генеральной прокуратуры, был проведен 21 обыск в домах и офисах целого ряда лиц, причастных к тому же уголовному делу, в котором фигурируют Регина Апостолова и Марина Таубер, а также в доме Владимира Новосадюка, главы российского информационного агентства Sputnik Молдова.

Марина Таубер выступает перед сторонниками после оглашения приговора 18.09.19

Новосадюк уже дал показания и настаивает на своей невиновности. Ему запретили покидать страну в течение 60 дней без уведомления правоохранительных органов. Прокуратура отмечает, что другие лица задержаны не были.

В ходе расследования дела о банковской афере НЦБК и Антикоррупционная прокуратура наложили секвестр (запрет на пользование имуществом) на общую сумму порядка 364 млн леев и изъяли 11 автомобилей класса люкс, принадлежавших компаниям, связанным с Иланом Шором.

Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу выступая в парламенте отметил, что в деле могут появится новые подозреваемые – акционеры Unibank, которые приобрели акции в августе 2012 года. Речь идет о 21 акционере, в их числе восемь компаний из Великобритании, одна гражданка России и 12 граждан Республики Молдова, которые стали акционерами Unibank посредством схемы, описанной и в отчете Kroll.

По данным следствия, 17 августа 2012 года, на Фондовой бирже ими был приобретен 21 пакет акций, менее чем по пять процентов каждый, что в общей сложности составило 100% акций Unibank, за которые было уплачено более 231 млн. леев, или порядка 18,5 млн. долларов, по курсу того времени.

По информации mold-street.com в список акционеров Unibank входили: бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский (с 4,8%), бывший глава таможенной службы Виорел Мельник, а также руководители молдавского представительства агентства «Новости», а затем Sputnik Moldova – Владимир Новосадюк с супругой Маргаритой Цвик (по 4,6% акций каждый). Кроме того, Новосадюк был одним из членов Административного совета другого, ныне ликвидированного финансового учреждения – Bancă Socială.

До этой сделки Unibank официально принадлежал австрийской инвестиционной группе Vienna Capital Partners, контролируемой бизнесменами из Москвы. А до 2007 года Unibank контролировался структурами российского нефтяного гиганта «Лукойл».

Согласно отчету Kroll, покупка акций Unibank осуществлялась через счета офшорных компаний в латвийском банке ABLV. Покупка осуществлялась транзакциями в суммах от нескольких миллионов до десятков миллионов, на деньги кредиторов из оффшорных компаний.

С ноября 2014 года по апрель 2015 года Unibank получил от Национального банка Молдовы, под гарантии Правительства, кредиты в размере 2,15 млрд. леев. По состоянию на 30 июня 2019 г., по данным НБМ, было возвращено лишь порядка 320 млн леев, что составляет около 19% от предоставленного кредита. В то же время в судах рассматривается 19 исков, в которых банк выступает в качестве истца, с претензиями на общую сумму 3,15 млрд леев, приводит статистику mold-street.com

Unibank на ICT Summit 2014. |фото: facebook.com/unibank.md

Общая сумма ущерба, согласно отчету Генеральной прокуратуры, оценивается в 485 млн леев, а подозреваемыми являются президент банка Дмитрий Цугульский и остальные члены кредитного комитета.

Дмитрий Цугульский через своего адвоката опроверг обвинения, выдвинутые Антикоррупционной прокуратурой, и заявил, что все выданные кредиты в размере 16 млн. долларов и 15 млн. евро были обеспечены договорами гарантированных депозитов.

Компанией, получившей кредиты на общую сумму 16 млн. долларов и 15 млн. евро (485 млн. леев), была ООО «Timol Impex», администратором и учредителем которой значится Ольга Тимошина из Ярославля, Россия.

Два года назад Кишиневская апелляционная палата вынесла по этому делу решение о наложении секвестра на движимое, недвижимое имущество и денежные средства на банковских счетах, находящиеся за пределами Республики Молдова, в пределах суммы иска (18,35 млн долларов и 17,34 млн евро), принадлежащие ответчикам из Российской Федерации – ЗАО «Метробанк», ОАО «ЦНИИКА» и Ольге Тимошиной.

Летом 2015 года «Метробанк» обанкротился, а его активы и пассивы были переданы Агентству по возмещению активов – российскому государственному учреждению. Агентство пытается взыскать убытки в размере порядка 6 млрд. рублей (около 100 млн. долларов) с мажоритарного акционера «Метробанка» (83%) Валерия Гекко, который также был бенефициаром ОАО «ЦНИИКА».

30 декабря 2014 года, по решению Административного совета НБМ в Unibank ввели специальную временную администрация, а с октября 2015 года учреждение находится в процессе ликвидации.

В 2015 году аудит выявил в Unibank отсутствие протоколов собраний Совета банка за 2014 год. В 2016 году Цугульский и другие руководители банка были оштрафованы на десятки тысяч леев, а позже они были задержаны прокурорами и офицерами по борьбе с коррупцией. По данным следствия, Unibank – одно из трех финансовых учреждений (помимо Banca de Economii и Banca Socială) причастных к краже миллиарда.

Сергей Бондарев