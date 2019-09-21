Киртоакэ: Слусарь прикидывается дурачком, говоря что не видит в отчете Kroll фамилии Гречаный

В то время, как депутат ППДП Александр Слусарь говорит, что не видел в отчете Kroll имени мужа Зинаиды Гречаный, кандидат в мэры столицы Дорин Киртоакэ написал пост на своей странице в Facebook, к которому приложил документы, в качестве доказательств того, что имя мужа Гречаной есть в отчете.

"Слусарь прикидывается дурачком.

Он говорит, что не находит в отчете Kroll фамилию Гречаный.. Какой же ты Фарисей!

Господин Слусарь, в отчете Kroll фигурирует “Alsvit Vin” SRL, которая взяла у BEM около 100 миллионов леев в кредит и которые не вернула обратно. Основателем этой компании является Алексей Гречаный, муж Зинаиды Гречаный. Я лично представлял документы на этот счет еще в 2011 году, а так же представил их повторно, два месяца назад.

Пожалуйста, читай:

https://www.scribd.com/do…/417497124/Greceanii-Fraudarea-BEM ", - написал Киртоакэ.