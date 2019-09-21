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Гендиректор Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк подал в отставку
21.09.2019

На словах он настаивает на своей невиновности. Владимир Новосадюк подал в отставку, и теперь новостное агентство Sputnik обезглавлено, оставшись без руководителя.

Об отставке Новосадюка стало известно источникам "Блокнота Молдовы", он зачитал свое решение сотрудникам, причем как раз в тот момент, когда его имя в числе других было упомянуто Александром Слусарем с трибуны парламента. Впрочем, Новосадюк, как и Таубер с Апостоловой, настаивает на своей невиновности.

Отставку Новосадюка подтверждают также и источники NewsMaker. Кто именно заменит Новосадюка, пока что не сообщается. По некоторым сведениям, в течение предыдущих дней ему не раз открыто намекали, что надо подать в отставку, и сам Новосадюк подтвердил давление, но не уточнил, кто именно требовал от него подать в отставку.


 
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