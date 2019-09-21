Проект «Политики дня»: Наталья Гаврилица, Анатолий Горилэ и Анатолий Стынгач

Трибуна продолжает проект по популяризации молдавских политиков – «Политики дня», в котором рассказывает о политических деятелях, родившихся в этот день. На этот раз мы предлагаем вспомнить Наталью Гаврилица, Анатолия Горилу и Анатолия Стынгача.

Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года. Начала свою профессиональную деятельность в 2000-2003 годах в качестве политического ассистента в Бюро по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Молдове. В 2005 году – консультант по Европе и Центральной Азии во Всемирном банке (Вашингтон, округ Колумбия, США); 2005-2006 – стажер, консультант Главного управления экономикой и финансами в Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия); 2007-2008 гг. – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли; 2008-2009 гг. – руководитель Департамента политики и координации помощи в правительстве; 2009-2014 гг. – менеджер в Oxford Policy Management; 2013-2014 гг. – Министерство просвещения; 2014-2015 гг. – государственный секретарь; 2015-2019 – генеральный директор Глобального инновационного фонда (Лондон, Великобритания). С 8 июня 2019 года – министр финансов.

Анатолий Горилэ родился 21 сентября 1960 года в городе Кагул. С 2009 года по февраль 2019 года был депутатом парламента Республики Молдова. По профессии он инженер-механик. Был заместителем председателя Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, впоследствии – членом той же комиссии. Входил в состав парламентской фракции Партии коммунистов Республики Молдова до 2015 года, впоследствии -независимый депутат, а в 2017 году присоединился к фракции демократов.

Анатолий Стынгач родился 21 сентября 1953 года в селе Тринка Единецкого района. В 2001-2005 гг. был депутатом парламента Республики Молдова. По профессии он инженер-зоотехник. Был вице-председателем Комиссии по публичному управлению и членом парламентской фракции Партии коммунистов Республики Молдова.

Андриана Кептине