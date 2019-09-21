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Политика
Санду радуется «разблокированию финансирования МВФ»
21.09.2019

"Смех сквозь слезы".
Майя Санду побывала в США, где встречалась с "друзьями Молдовы" - высокопоставленными американскими чиновниками со определенными геополитическими взглядами и полномочиями в отношении нашего региона. Желают ли эти люди добра и процветания находящейся где-то в "тьмутаракани" Молдове - вопрос риторический, мы предположим, что им, скорее всего, все равно, как тут живут люди, главное, чтобы они осуществляли необходимые им действия.

Впрочем, молдавский премьер - человек, который всегда найдет плюсы в любом своем визите и, вообще, контакте с США и "западными партнерами". Вот и в этот раз, вернувшись, она радостно объявила - МВФ смилостивился, разблокировав очередное подаяние в размере 46 миллионов долларов. Чем не триумф?

- Была одобрена четвертая и пятая часть программы МВФ по помощи Молдове, что означает разблокирование суммы в 46,1 миллиона долларов США. Эти деньги будут перечислены НБМ и министерству финансов, - заявила Санду, слова которой приводит unimedia.info.

Сорок шесть миллионов долларов, если они заработаны - это отличная сумма. Если же взяты в долг, то... Радикально эта сумма ничего в стране не поменяет - по европейским и американским меркам это вообще копейки, если посмотреть, примеру, сколько выплачивают европейские футбольные клубы за того или иного игрока (хорошего, безусловно, игрока, но что такое один игрок в сравнении со всей страной)!?

Однако в нашей стране любую подачку с Запада принято считать высшим проявлением великодушия, щедрости и благих намерений. Мыслить критически у нас не хотят.


 
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