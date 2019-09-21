Латвийскую «дочку» украинского ПриватБанка оштрафовали на миллион евро: Причем здесь Молдова?

Финансовый регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на 1,02 млн евро за нарушение законодательства.

Как указано в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала страны, штраф был наложен за нарушение требований законов и нормативных актов по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (NILLTPFN). Регулятор выявил ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над транзакциями клиентов.

- Совет Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября 2019 года принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро, - говорится в сообщении.

Кроме того, на банк было наложено ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля, сообщает finance.liga.net.

Следует отметить, что эта «дочка» украинского ПриватБанка фигурирует в расследовании Kroll об украденном из банковской системы Молдовы миллиарде долларов. Часть транзакций по выводу средств была проведена и через латвийское отделение ПриватБанка.

В отчете указана сумма в 19,3 миллиона долларов, которая в 2013 году была переведена на счета Metrobank (Elitar Group), а «Elitar Group» осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанке.