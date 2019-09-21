Слусарь заявил, что главным бенефициаром кражи миллиарда стал Влад Плахотнюк

Пора называть вещи своими именами. Выступая с трибуны парламента сегодня, Александр Слусарь назвал много фамилий, причастных к краже миллиарда, а также подтвердил то, что давно являлось "секретом полишинеля" - главным выгодополучателем кражи миллиарда стал не кто иной, как Влад Плахотнюк.

Также он заявил, что рапорт Kroll прибыл в Молдову 22-го марта 2018-го года в распоряжение Генпрокуратуры, которая неоднократно отказывалась показать его.

- В рапорте Kroll фигурирует и имя Влада Плахотнюка, и если кто-то намерен оспорить это в суде, то мы предоставим документы. Плахотнюк - главный бенефициар всей этой кражи. Также в рапорте часто фигурирует имя некоей Ольги Бондарчук, на имя которой переводились впечатляющие суммы. Мы займемся этим.

Ранее мы неоднократно пытались получить доступ к рапорту, который прибыл в Молдову 22-го марта 2018-го года, но генпрокуратура Харунжена делала все возможное, чтобы тормозить расследование, с 2015-го года по сей день, - заявил Слусарь, слова которого приводит stiri.md.