21 Сентября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Слусарь заявил, что главным бенефициаром кражи миллиарда стал Влад Плахотнюк
21.09.2019

Пора называть вещи своими именами. Выступая с трибуны парламента сегодня, Александр Слусарь назвал много фамилий, причастных к краже миллиарда, а также подтвердил то, что давно являлось "секретом полишинеля" - главным выгодополучателем кражи миллиарда стал не кто иной, как Влад Плахотнюк.

Также он заявил, что рапорт Kroll прибыл в Молдову 22-го марта 2018-го года в распоряжение Генпрокуратуры, которая неоднократно отказывалась показать его.

- В рапорте Kroll фигурирует и имя Влада Плахотнюка, и если кто-то намерен оспорить это в суде, то мы предоставим документы. Плахотнюк - главный бенефициар всей этой кражи. Также в рапорте часто фигурирует имя некоей Ольги Бондарчук, на имя которой переводились впечатляющие суммы. Мы займемся этим.

Ранее мы неоднократно пытались получить доступ к рапорту, который прибыл в Молдову 22-го марта 2018-го года, но генпрокуратура Харунжена делала все возможное, чтобы тормозить расследование, с 2015-го года по сей день, - заявил Слусарь, слова которого приводит stiri.md.


 
Количество просмотров:
116
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.