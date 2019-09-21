«Важно сохранить хрупкую коалицию в Молдове»: Почему на форуме не затрагивали тему Приднестровья

В рамках молдо-российского экономического форума Игорь Додон, Дмитрий Козак и Андрей Назаров ответили на вопросы прессы.

Как и следовало ожидать, им был задан вопрос о перспективах решения приднестровской проблемы. Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак согласился, что неурегулированный конфликт на территории страны не способствует стабильности. Однако, как он отметил, эта тема не поднималась, чтобы не разрушить «хрупкую коалицию».

- Эта тема непростая, сегодня ее поднимать не надо. Ситуация должна созреть. Если жители Приднестровья, власти республики Молдова обратятся с конкретными предложениями оказать помощь, те же посреднические услуги, мы окажем. Но сегодня эту тему не затрагиваем ради того, чтобы сохранить хрупкий мир, хрупкую коалицию, которая имеется сегодня в республике Молдова. Это важнее, - заявил Дмитрий Козак.

Президент Молдовы Игорь Додон дал более развернутый ответ на этот вопрос.

- Тот формат, тот консенсус внутренний и внешнеполитический, конечно, он может на каком-то этапе дать результат и решение по этому вопросу. Сейчас, если взять приднестровскую проблему, ее нужно разделить на два блока – есть малые шаги и есть политическое урегулирование, объединение страны.

По малым шагам, то, что мы сейчас делаем с Приднестровьем, там очень много вопросов, которые надо решать. Мелкие шаги нужно делать, и чем быстрее, тем лучше. Здесь у нас внутри страны – правительства, парламент и президентура - есть полное понимание, здесь у нас общая позиция.

По политическому урегулированию – это очень сложный вопрос. У президентуры есть свое мнение, но ставить его сегодня на обсуждение в рамках коалиции – не то что рано, но и очень опасно. Мы можем взорвать коалицию из-за одной запятой в законе о прокуратуре, а если мы поставим сейчас вопрос о политическом урегулировании в рамках формата, она взорвется, - убежден президент Молдовы.

Однако Игорь Додон сохраняет оптимизм и не намерен отступать. В этой связи он процитировал Путина: «То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным».

- Я считаю, что если мы эту коалицию удержим, если мы все это пройдем, пройдем через все трудности следующих месяцев, то на каком-то этапе в нужный момент мы поставим этот вопрос на обсуждение в рамках коалиции. Мы объясним это нашим партнерам, если мы найдем консенсус внутри. Мы сначала должны найти консенсус в Кишиневе, между правительством президентурой и парламентом, потом мы должны объяснить это нашим партнерам с левого берега.

Там тоже ребята непростые, нужно с ними сесть и показать, что другого выхода нет, и вот когда у нас все это срастется, нужно объяснить это нашим стратегическим партнерам, формат «5+2». Если нам всем удастся это понять, мы дадим новый шанс республике Молдова, - пояснил президент.