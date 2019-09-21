Руководство «Шерифа» готовится к побегу из Приднестровья с санкции России?

21 сентября на телеканале «Россия» выйдет репортаж «Шериф в законе» и в этот же день в Молдове еще будет вице-премьер России Дмитрий Козак.

Похоже, что-то похожее, что случилось в Кишиневе может произойти и в Приднестровье. По крайней мере анонсированный телеканалом «Россия» специальный репортаж «Шериф в законе» выглядит как «черная метка». Из анонса мы видим, что речь пойдет о «треугольнике» Гушан-Порошенко-Плахотнюк. Телеканал покажет его в прайм-тайм в субботу, 21 сентября.

По случайному (а, может, это специально) в этот же день в Кишинев еще будет находиться вице-премьер России Дмитрий Козак. Если кто забыл, то напоминаем: именно Дмитрий Николаевич сыграл ведущую роль в соглашении между Россией, США и Западом, которое привело к изгнанию из Молдовы олигарха Влада Плахотнюка.

Штука в том, что руководство «Шерифа» в лице его президента Виктора Гушана последние лет 10 активно сотрудничало с Владом Георгиевичем. Апофеозом стало голосование на выборах в парламент Молдовы: «Шериф» подогнал людей на «приднестровские» участки, которые проголосовали «как надо».

Кроме Плахотнюка, Гушан «работал» и с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Там апофеозом сотрудничества стал Молдавский металлургический завод, на который сначала наложили санкции, а потом – с помощью Порошенко – благополучно сняли.

Но это, как уже было сказано, венец сотрудничества. А были еще такие сущие «мелочи», как контрабанда табачных изделий, контрафактного спирта, наркотиков и анаболиков.

«Прохождение контрабандных грузов стало возможным не без участия теневых лидеров трех территорий", - отмечается в репортаже.

Еще одна примечательная деталь для наблюдательных. В свое время именно после сюжетов на российском НТВ закончилась карьера, казалось бы, «вечного» президента Приднестровья Игоря Смирнова. А тут целый телеканал «Россия», который является государственным, и показ такого фильма наверняка пройдет с одобрения российских властей.

Впрочем, о том, что руководство «Шерифа» давно на чемоданах, говорят многие факты. Например, в регионе массово распродают элитное жилье (понятно, что там жили не простые работяги). А село Авдарма на юге Молдовы, которое превратил в «сказку» один из основателей «Шерифа» (Игнат Казмалы, он оттуда родом) уже уведомлено, что финансовые вливания закончены.

Как все пройдет – непонятно. Говорят о том, что сам фильм телеканала «Россия» в Приднестровье не покажут. Но, учитывая, что «Дмитрий Козак в городе», это наверняка будет расценено, как демарш. В любом случае, Приднестровье могут ждать серьезные перемены. Наблюдаем.

ЛЕОНИД РЯБКОВ