Премьер-министр Молдовы Санду попросила американцев отобрать у Плахотнюка недвижимость в США

Правда, Майя Георгиевна не уточнила, на основании чего наши заокеанские друзья должны раскулачить беглого олигарха.

Соединенные Штаты Америки дали заверения в том, что они проанализируют запрос Республики Молдова о расследовании дела о банковском мошенничестве и поддержат молдавские власти в привлечении виновных к судебной ответственности. Об этом заявила премьер-министр Майя Санду на пресс-конференции, состоявшейся 21 сентября, передает IPN.

Представляя результаты своего визита в Соединенные Штаты Америки, Майя Санду отметила, что в связи с хищением миллиарда она беседовала с должностными лицами Департамента юстиции США, ФБР и ЦРУ.

«Некоторые персонажи, которые воспользовались кражей миллиарда, имеют значительную собственность на территории США. На данном этапе мы будем сотрудничать с прокуратурой Молдовы и властями США, чтобы заморозить, а затем конфисковать эти объекты. Чтобы говорить более конкретно, мы говорим о Владе Плахотнюке, у которого там есть имущество, и который должен вернуть все украденное им государству», - сказала Майя Санду.

Единственный нюанс: пока непонятно до конца, на основании чего наши заокеанские друзья должны раскулачить беглого олигарха: в Молдове на Плахотнюка, напомним, кроме деклараций ничего нет – ни одного уголовного дела.

Визит в США правительственной делегации во главе с премьер-министром Майей Санду состоялся 18-19 сентября.

ЛИДИЯ ТКАЧ