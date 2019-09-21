Президент Молдовы встретился с послом США

Глава республики и американский дипломат пришли к общему мнению о необходимости дальнейшей активизации отношений по всем направлениям.

Сегодня, 21 сентября, президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в республике Дереком Хоганом. Глава государства обсудил с послом США актуальную повестку стратегического диалога между нашими странами.

- Констатировали положительную динамику последних месяцев, и пришли к общему мнению о необходимости их дальнейшей активизации по важнейшим направлениям, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий рабочий визит президента Молдовы в США, где Игорь Додон выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, в том числе с представителями администрации США.