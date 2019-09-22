Через сто дней или раньше в Молдове может возникнуть другое правительство

Если в ближайшее время коалиция ПСРМ-ACUM не удовлетворит ожидания населения, то граждане могут окончательно отвернуться от новой власти.

Первые сто дней правительства Майи Санду вызвали в молдавском обществе широкую дискуссию. Прозвучало немало критики. В одних случаях сдержанной, в других – почти разгромной. Не всем доволен и глава государства Игорь Додон. Он призвал правительство «выйти из состояния эйфории и спуститься на землю».

В обществе накапливается недовольство

Недоумевают даже сторонники ACUM. Например, эксперт Виктор Чобану заявил, что не видит никаких результатов в экономике, а переговоры с МВФ назвал «безусловной капитуляцией страны».

Но еще больше раздражает то, что до сих пор не задержаны организаторы банковского мошенничества. Политолог Дионис Ченуша сокрушается: «Ничего не сделали по банковской краже, комиссия не раскрыла ничего нового». В то же время общество узнало о множестве криминальных схем, связанных с выводом средств из бюджета, контрабандой, отмыванием денег и вливанием их в политику. Но после громких разоблачений не последовали аресты виновных. И это очень сильно деморализует общество.

Конечно, самые острые оценки высказали политические оппоненты новой власти. Они упрекают коалицию ПСРМ-ACUM в том, что денежные потоки просто перераспределяются, на теплые места назначаются свои люди, а вместо «криминальных акул» ловят«мелкую рыбешку». Разумеется, с нескрываемым удовольствием удары наносятся по самому больному месту – программным установкам партий коалиции. ACUM обвиняют в том, что теперь в Молдове хозяйничает Москва. А социалистов - в потакании Западу и сотрудничестве с НАТО. Словом, и те, и другие – «предатели».

Заложники завышенных ожиданий

Нетерпение общества и его критический настрой вполне объяснимы.

После того, как тиран был изгнан, у граждан возникли очень высокие ожидания. Причем хотелось сиюминутных результатов в виде арестов всех самых омерзительных персонажей прежнего режима, которые насиловали страну и глумились над народом. В результате коалиция ПСРМ-ACUMстала заложником этих завышенных ожиданий. А в обществе, с одной стороны, возникло серьезное разочарование и отчаяние, а с другой - стал формироваться запрос на «революционеров» и новые лица во власти. В конце концов, ведь терпение не безгранично.

В Молдове созревает опасная ситуация

И в этой связи сегодня в Молдове созревает достаточно опасная ситуация. Действительно, медлительность правительства и его низкая эффективность заслуживают критики. Но те, кто требуют немедленнопокончить с этим «неестественным состоянием вещей», вольно или невольно играют на руку Плахотнюку.

Олигарх вместе со своим авантюрно-криминальным помощником укрылись за рубежом, откуда разными способами атакуют новую власть, добиваясь досрочных выборов. И получается, что итог действия разных сил один – возвращение старых порядков. Имея в виду именно эту перспективу, экспертам, политическим лидерам, всем здоровым силам общества стоит сделать небольшую передышку и задуматься над некоторыми вопросами.

В частности, а ПОЧЕМУ все происходит именно так? Что лучше: формировать солидарное общество или вновь вернуться к прежней практике, когда решение внутренних задач сознательно подменялось геополитикой? Нужна ли новая война всех против всех? А не является ли нынешний шанс для Молдовы последним, не завершится ли всеполным хаосом?

Конечно, существуют и еще более сложные вопросы, от одной постановки которых даже у самых отъявленных оптимистов и революционеров опускаются руки.

Несыгранная команда

Нужно признать, что те, кто ожидали, что перемены в Молдове будут происходить словно по мановению волшебной палочки, обманывали сами себя. Скорее наоборот, существовали серьезные предпосылки и факторы, которые предопределили именно тот итог, что мы имеем. Безусловно, этот вывод не служит оправданием отсутствия реальных результатов, допущенных ошибок или непродуманных действий. Ноесли мы выставляем на футбольный матч сборную, игроки которой фактически знакомятся друг с другом во время игры, то никого ведь не удивляет итог поединка?

Консенсус без консенсуса

Что же предопределило именно тот ход событий, которому мы стали свидетелями?

Первое. Нам следует понимать, что «международный консенсус» по Молдове, конечно же, был, и в то же время его… нет. В июне 2019 года внешние игроки ЕС, Россия, США пришли к выводу, что лучшим и, возможно, единственным вариантом новой правящей коалиции является временный альянс ПСРМ-ACUM. А когда Плахотнюк пошел на обострение ситуации и организовал двоевластие, олигарха решиливывести из игры.

Вместе с этим ни США, ни Россия, ни ЕС от своих интересов в Молдове в пользу других не отказались. У ЕС с Кишиневом есть соглашение об ассоциации. На эту политику потрачено много ресурсов и сил. И что, свернуть все и признать свое поражение даже здесь? Нет.

США в период правления Плахотнюка фактически в Молдове заправляли всем. И что, теперь им отказаться от доминирования и передать территорию под контроль Кремлю? Это не в духе мирового гегемона.

В последние годы ДПМ проводила по отношению к России явно враждебную политику, высылала дипломатов, прекратила правительственные контакты, депортировала высокопоставленных чиновников, журналистов и т.д.. И вот для Москвы возник момент перезагрузить отношения с Кишиневом. А в перспективе - отыграть утраченные в 2009 году позиции. Вне всякого сомнения, от этих своих задач Россия не отступит.

Поэтому то, что иногда дипломатично называют «молдавским геополитическим консенсусом», на деле есть обычная закулисная борьба за перераспределение влияния.

Поле маневра для молдавских политиков

И Игорь Додон, и Майя Санду действуют в границах красных флажков, выставленных для них. Если, например, министерство обороны Молдовы, которое контролируют социалисты, откажется участвовать в совместных учениях с НАТО, запланированных заранее, то это быстро приведет к распаду коалиции. С другой стороны, если Москва увидит, что правительство имитирует восстановление экономических отношений и все сводит к выводу российских миротворцев из Приднестровья, а также к банальным скидкам на газ, не разрешит вещание в Молдове российских телеканалов, то зачем поддерживать Москве данный формат власти?

Поэтому внешние силы по-прежнему оказывают давление на молдавских политиков и определяют поле их маневра. В таких условиях, когда разновекторность является одним из определяющих условий существования коалиции, добиваться весомых результатов очень тяжело, а утратить имидж – проще простого.

Решили вместе рыть яму

Второй ключевой фактор, тормозивший действия коалиции ПСРМ-ACUM, – то, что называют «внутренним консенсусом». Также как и внешний, он есть, и в то же время его нет. Есть, потому что у акумовцев и социалистов существует желание (а теперь и необходимость) уничтожить режим Плахотнюка-Шора. Вопрос стоит жестко - «кто-кого?». Ведь если за время существования коалиции, она не преуспеет в ликвидации криминала и олигархии, не изменит к лучшему ситуацию в экономике и социальной сфере, то будущее партий власти окажется под вопросом.

Существуют и другие факторы, толкающие ПСРМ и ACUM к сотрудничеству.

И в то же время нынешняя коалиция не строится на общих императивах, как, скажем, это было с альянсами, правившими в стране до сих пор. Союз ПСРМ-ACUM - даже не брак по расчету, а договор совместно выполнить определенную работу. Причем каждый занимается делом исключительно исходя их своих целей. А также в надежде на то, что однажды на досрочных выборах удастся получить над страной полный контроль. Данный сценарий держат в уме и Игорь Додон, и Майя Санду.

Без алгоритма действий и конкретного плана

Кроме того, партии власти начали действовать, не имея четкого алгоритма принятия решений и конкретного плана. Поначалу они лишь знали, кто возглавит парламент, правительство и как будут распределены главные функции. На отсутствие четкого механизма указывает ситуация вокруг избрания членов КС. Парламентарии сами отменили решение комиссии, отобравшей кандидатов, включили в список других лиц, а потом, когда был избран председатель, лидеры ACUM потребовали его отставки.

То же самое относится и к истории с назначением нового генерального прокурора. То Санду настаивала, чтобы пост занял варяг, потом правительство согласилось, что это должен быть гражданин Молдовы. А затем, когда ВСП провел конкурс, ACUM потребовал внести изменение в законодательство и начать процедуру отбора вновь, но уже под эгидой министерства юстиции (т.е. под контролем Майи Санду). А ведь прошло три месяца, и народ устал ждать, когда Канду, Дрэгуцану и Лянкэ будут задержаны за финансовое мошенничество и предстанут перед судом.

Стратегическая ошибка Майи Санду

Аналогичную ситуацию мы наблюдали и в процессе принятия нового соглашения. В известной мере такое поведение объясняется недоверием друг к другу ACUM и ПСРМ (что подтверждает отдельный пункт в соглашении с требованием не заключать альянсов с ДПМ и партией «Шор»). Кроме того, причина в политической и административной неопытности основных лиц блока ACUM и правительства. Вспомним, что до принятия решения о коалиции с социалистами акумовцы во главу угла ставили декларацию о деолигархизации. Хотя аналитики в один голос их предупреждали, что вопрос вопросов – назначение нового генпрокурора. И вот дошло до того, что нового главу ведомства нам обещают лишь месяца через два. Это очень грубая стартовая ошибка. И по тому, как все развивалось, видно, что ответственность за стратегический промах должна взять на себя лидер ПДС Майя Санду.

Сопротивление системы

Также одним из очень важных факторов торможения в реализации ожиданий масс является сопротивление прежней системы.

Как известно, ее центром были силовые ведомства, органы прокуратуры, суды, налоговая и таможенная службы. Очистить ядро, обслуживавшее криминальный клан демократов, за несколько месяцев - нереально. Если новая власть будет действовать с пониманием дела, настойчиво и эффективно, то процесс может занять не меньше года.

Сами сотрудники ведомств будут выжидать. Если политики говорят, что коалиция может в любой момент распасться и последуют досрочные выборы, то зачем, спрашивается, рвать жилы? Вдруг «хозяин» вернется и все пойдет по-старому? Поэтому процесс очищения прокуратуры, судов и т.д., как и уголовное преследование коррумпированных политиков, причастных к краже века, контрабандным схемам (и прочее) реально начнется только когда сотрудники правоохранительных органов убедятся, что новая власть пришла надолго.

Нельзя не иметь в виду, что при олигархе работал огромный штаб специалистов, которые обеспечивали юридическую безупречность всех действий власти. Нужна кропотливая работа, высокая квалификации и время, чтобы собрать неопровержимые улики на изворотливых преступников. Осложняет дело и то, что правонарушения допускали и сами прокуроры.

Майя Санду опять ударилась в геополитику

Несмотря на то, что ПСРМ и ACUM подписали новое коалиционное соглашение, это ничего не гарантирует. Мы увидели, что в Вашингтоне Майя Санду вновь ударилась в геополитику. Премьер заявила, что «мы хотим иметь возможность продолжить западный курс, без какого-либо вмешательства». Понятно, что подразумевается «вмешательство» России в дела Молдовы. Кто же еще?

И это заявление последовало на фоне инициативы Москвы утилизировать боеприпасы в Колбасне, предложений в торговле, экономике, планам инвестировать в Молдову, скидке на газ и отсутствии требований расторгнуть соглашение об ассоциации с ЕС.

Данное высказывание, как и некоторые другие, например, по сотрудничеству с НАТО, убеждают, что лидеры блока ACUM видят в ПСРМ некий придаток и инструмент реализации собственных политических амбиций. Социалисты в очень многих вопросах шли ACUM на уступки, что не всегда было понятно их сторонникам и поддерживалось.

За истекшие сто дней больше всего нареканий вызывала деятельность правительства. Оно занимается тем же, что делали кабинеты Филата-Лянкэ-Филипа: говорит в западных столицах о своих «успехах» и клянчит деньги на «реформы». Конкретного и ясного плана, как облегчить жизнь простых людей и остановить исход населения, как не было, так и нет.

Новое правительство или возвращение дракона?

К сожалению, в период выборной кампании отношения между ПСРМ и ACUM могут еще более испортиться. Также на наших глазах начался процесс обрушения блока ACUM - появились первые «беглецы-предатели» и «несогласные».

В такой ситуации после 20 октября у социалистов не останется другого выбора, как предложить ACUM сформировать новое правительство, более уравновешенное и компетентное. Возможно, кабинет технократов. Если у партнеров ПСРМ понимание не появится, а уроки из ошибок не будут извлечены, то последуют досрочные выборы в парламент.

Люди ждали от новой власти конкретных дел и наказания преступников всех мастей. А вместо этого пока что получили повышение цен и налогов. Если так продолжится, то кредит доверия коалиции ПСРМ-ACUM быстро будет исчерпан. Последние высказывания Игоря Додона показывают, что он понимает структуру момента. Чего не скажешь о лидерах ACUM. Не получится ли так, что Влад Плахотнюк сможет победить новую коалицию, ничего для этого особенно не делая? И дракон вернется.

Сергей ТКАЧ