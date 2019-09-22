Что связывает Нистора Грозаву и судисполнителей с сомнительной репутацией?

Задержанный в пятницу в Кишиневе экс-зампримара столицы Нистор Грозаву обвиняется в превышении служебных полномочий. В данный момент Грозаву отпущен под подписку о невыезде на время следствия.

Грозаву был освобожден с занимаемой должности 4 июля 2019 года, одновременно с врио примара столицы Русланом Кодряну.

Еще в 2017 году разгорелся скандал о неправомочном распоряжении земельными участками на территории Кишинева. Тогда мунсоветник Александр Одинцов обвинил в этих действиях Никтора Грозаву. Речь, в частности, шла о сквере, находящемся на пересечении столичных улиц Армянская и Букурешть.

– Сквер был благоустроен одним из экономических агентов, который рядом имеет собственность. Мы выяснили, что именно этот участок пыталась забрать одна фирма, которая подала судебный иск еще в 2010 году по решению суда, и еще один иск в 2013. Таким образом, с применением этой судебной системы и судебного исполнителя участок пытаются забрать у Кишинева. В пятницу состоялась судебное заседание, на котором вице-примара Кишинева Грозаву привлекли к административной ответственности за неисполнение решения суда. А именно, он должен был подготовить проект решения мунсовета, для передачи земельного участка определенной фирме,- отметил Одинцов в ходе пресс-конференции.

Кроме того, советник заявил, что подобных случаев более 20. Из-за преступного сговора муниципальной примарии и ряда других чиновников Кишиневу причинен ущерб более 5 миллионов евро.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о намерении судебного исполнителя Якоба Мирона провести аукцион по отчуждению земельных участков в Кишиневе. Попытки провести подобные аукционы Мирон предпринимал неоднократно. По факту одного из таких аукционов было возбуждено уголовное дело, и Мирон даже на какое-то время был лишен лицензии судебного исполнителя. В причастности к незаконным схемам подобного рода был обвинен и тогдашний примар Кишинева Дорин Киртоакэ.

Недавно в редакцию «Блокнота Молдовы» обратилась бывший предприниматель из Кишинева Екатерина Томилова, которая рассказала о том, как стала жертвой преступных схем, которые осуществлялись с подачи Грозаву, Киртоакэ и тогдашнего главы муниципального управления транспорта Игоря Гамрецкого, позже уволенного со своей должности. Далее в соцсетях появилась информация о том, что все эти незаконные действия, по словам собеседницы, претворяли в жизнь судебные исполнители Якоб Мирон и Николай Паша.

Летом 2019 года журналист Николай Костыркин в ходе пресс-конференции указывал на связь Николая Паши с группой, действовавшей в интересах Владимира Плахотнюка.