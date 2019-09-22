Нездоровая еда ухудшает пространственную память, - ученые

Насыщенные сахаром и вредными жирами продукты, которые принято обозначать термином «джанк-фуд» (это, например, пирожные и чипсы), негативно отражаются на долговременной пространственной памяти.

К такому выводу пришли ученые из Университета Нового Южного Уэльса. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports, они выяснили, как продукты с высоким содержанием жиров и сахара влияют на когнитивные функции крыс.

Ученые разделили грызунов на 4 группы. Крыс из трех разных групп кормили по разным схемам, однако основу всех рационов составлял джанк-фуд. Животные из четвертой группы (контрольной) получали нормальное сбалансированное питание.

Всего крысы прошли две серии тестов на способность запоминать объекты и места их расположения в специальном боксе.

В результате выяснилось, что в зависимости от частоты доступа к нездоровой еде у животных в той или иной степени ухудшалась пространственная память. При этом, чем дольше грызуны питались нездоровыми продуктами, тем хуже они воспроизводили пространственную информацию.

- Мы все знаем, что здоровая диета с минимальным количеством вредных продуктов полезна для нашего общего здоровья и работоспособности, однако в действительности она влияет и на состояние мозга. В частности, на его долговременную пространственную память, — пояснила одна из авторов научной работы Маргарет Моррис.

Ранее под руководством Моррис уже была проведена работа, которая продемонстрировала изменения, происходящие под влиянием нездорового питания в гиппокампах крыс. Эта часть головного мозга играет важную роль в пространственной ориентации и навигации.

Так что, можно считать, что причина «топографического кретинизма» найдена.