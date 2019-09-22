Как Нэстасе прокомментировал тот факт, что он попросил Слусаря атаковать телеканалы Prime и Publika

Пролили свет на ситуацию. В пятницу председатель следственной комиссии парламента Александр Слусарь заявил, что телеканалы Prime TV и Publika TV финансировали из украденного миллиарда, не представив при этом никаких доказательств, уточнив лишь, что эти данные он взял из отчета Национального банка. Однако позже выяснилось, что эту информацию он узнал от министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

В руки нашего телеканала попала фотография, которую сделали в пятницу в здании парламента всего за несколько минут до того, как Александр Слусарь вышел к журналистам и начал сыпать обвинениями. На ней запечатлено, как он получает ту самую папку, с которой появился перед прессой и которую ему якобы предоставил НБМ. Хотя сам Слусарь признался, что этот документ не представляет ценности для следствия. Мы попытались получить комментарий Андрея Нэстасе по этому поводу, чем явно его разгневали.

- Мы видели вас в холле парламента, когда вы передавали документы, о чем речь?

- Я считаю, что господин Слусарь один из самых качественных людей, которых знала эта планета. Он особенный человек, я его уважаю, он мой коллега.

- Это документы, которые он использовал вчера и заявлял что получил их из НБМ?

- Девушка, меня не беспокоят инсинуации в этой стране. У меня очень корректные отношения с господином Слусарем.

- И все таки, вы ничего не передавали, это та же папка, с которой он вышел на конференцию?

- Очень хорошо!

- Вы давали ему указания?

- Нет, я не даю указаний ценному человеку в парламенте.

Получить комментарий Александра Слусаря нам не удалось, он на телефон не ответил. Напомним, в пятницу он набросился с обвинениями на телеканалы Prime TV и Publika TV.

- Пусть Prime и Publika подумают, кто финансировал их из украденного миллиарда.

- Почему именно эти компании?

- Вы фигурируете тут.

- Кто еще там упомянут?

- Вы все узнаете, когда комиссия решит о чем и с кем говорить. Я получил это из Национального банка пять минут назад.

Затем Слусарь и другие члены комиссии постепенно сосредоточили свое внимание только на телеканале Prime TV, который является самым известным и рейтинговым каналом в Молдове. Однако они так и не представили никаких аргументов и доказательств в поддержку своих обвинений.

"Тут несколько компаний Плахотнюка: Prime Management, PrimeTV, Fimpar Invest, Basconlux и Gemenii", - сказал председатель следственной комиссии Александр Слусарь.

Члены следственной комиссии обнародовали названия компаний, хотя не имели права разглашать сведения из доклада НБМ.

"Все пять членов комиссии подписали своего рода декларацию о конфиденциальности, но затем решили рискнуть и назвать некоторые имена", - добавил Александр Слусарь.

Между тем, Александр Слусарь уклонился от ответа на вопрос, кто еще фигурирует в докладе регулятора.

"Этот документ нам еще предстоит внимательно изучить. Мы не видели тут имя супруга председателя парламента Зинаиды Гречаный и названия его предприятия. Мы назвали только тех, кого назвали, нужно досконально изучить документ", - подытожил Слусарь.

На вопрос нашего телеканала представитель пресс-службы НБМ Елена Молдовану ответила, что регулятор выступит с заявлениями в понедельник.