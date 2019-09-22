Топ-10 кандидатов, которые получили меньше всего голосов на выборах столичного примара!

Первая кампания по избранию примара Кишинева состоялась в 1999 году, а с тех пор было проведено восемь избирательных кампаний, в которых приняли участие 103 кандидата. В своем традиционном рейтинге ТРИБУНА предлагает вспомнить 10 претендентов на должность столичного градоначальника, которые получили на выборах меньше всего голосов избирателей.

1). Елизавета Москальчук

Меньше всего голосов избирателей за все восемь кампаний получила Елизавета Москальчук. Она баллотировалась от партии «Возрождение» на выборах генерального примара муниципия Кишинев 14 июня 2015 года. За нее проголосовали только 145 граждан. Это самый слабый результат на сегодняшний день.

2). Татьяна Томаку

Второе место в нашем рейтинге занимает кандидат от партии «Патриоты Молдовы» Татьяна Томаку. На тех же выборах генерального примара муниципия Кишинэу 14 июня 2015 года она набрала всего 212 голосов избирателей.

3). Анатолий Прохницкий

«Бронза» нашего рейтинга принадлежит кандидату в столичные примары, участвующему в выборах от 14 июня 2015 года от Экологической партии зеленых Анатолию Прохницкому, который набрал на тех выборах 261 голос.

4). Валерий Клименко

Всего на 4 голоса меньше получил на тех выборах и кандидат от движения «Равноправие» Валерий Клименко. На выборах генерального примара муниципия Кишинев от 14 июня 2015 года он набрал 265 голосов избирателей.

5). Марчел Дарие

На пятом месте рейтинга находится еще один претендент на пост столичного мэра, баллотирующийся на выборах от 14 июня 2015 года от Партии закона и справедливости Марчел Дарие. Он набрал тогда 281 голос.

6). Максим Брэила

На новых выборах генерального примара муниципия Кишинев от 20 мая 2018 года кандидат Народной партии Республики Молдова Максим Брэила, который был самым молодым, набрал 331 голос.

7). Александр Мыцу

Седьмое место в рейтинге занимает еще один кандидат со скромным результатом на новых выборах генерального примара муниципия Кишинэу от 20 мая 2018 года. Это кандидат Российско-славянской партии Молдовы Александр Мыцу, который набрал 374 голоса.

8). Александра Кан

Также на новых выборах генерального примара муниципия Кишинев от 20 мая 2018 года скромный результат получила и кандидат Национал-либеральной партии Александра Кан. За нее проголосовали всего 385 граждан.

9). Михаил Маноли

Еще одним претендентом в столичные мэры был кандидат от Народно-демократической партии Молдовы Михаил Маноли. На выборах генерального примара 5 июня 2011 года он набрал 388 голосов граждан.

10). Виктор Стрэтилэ

Завершает наш рейтинг кандидат Экологической партии зеленых на новых выборах генерального примара муниципия Кишинев от 20 мая 2018 года Виктор Стрэтилэ, который набрал на тех выборах 414 голосов граждан.