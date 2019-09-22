Левый фланг находится в жесточайшей депрессии – никто не верит в их печальные рассказы. Смотрю, на левом фланге - депрессивная печалька. Не клеится у плахотроллей сказка про "злого Додона" и "хорошего Плахотнюка".

Нет, боже упаси, они открыто не говорят, что Плахотнюк хороший - не дебилы же! Они говорят, что Додон плохой, что сейчас все намного хуже.

Читай - при Плахотнюке было лучше!

Да вот беда - никто не верит.

1) Не успели сказать, что Додон кинул русских - как тут же приехал с визитом в Кишинев министр обороны РФ С.Шойгу! Впервые с 1996 года! Да еще и предложил уничтожить боеприпасы в Колбасне!

2) Не успели заявить, что Додон прогнулся под США - тут же приехал Д.Козак и похвалил президента!

3) Только пустили байку про отказ Додона от ЕАЭС - как тут же прошел молдо-российский бизнес-форум с десятками контрактов, соглашений о побратимстве! А министр экономики Брынзан заявил, что "РФ — один из наших главных торгово-экономических партнеров"

4) Уже ликовали про рост цены на газ на 50% - как тут же президент добился скидки на $15, а с января - на $50-70!

5) Уже объявили карнавал по поводу завершения экспорта в РФ без таможенных пошлин - как тут же президент договорился с ВВП продлить его!

6) Решили пустить последний козырь - про мнимое усиление РУСОФОБИИ! И тут облом. Сайт парламента появился на русском языке, появился законопроект о переводе вкладыша лекарств на русский язык!

7) Я искренне переживаю за психическое здоровье троллей:

- начала работать молдо-российская межправкомиссия (3 года не работала),

- группа дружбы с Россией,

- группа депутатов ПСРМ-АКУМ (среди них Нантой!) едет в Госдуму РФ,

- глава МИДЕИ посещает Россию,

- М.Санду готовится с визитом в РФ!

- Молдова расширяет свое участие в качестве наблюдателя в ЕАЭС!

БОГДАН ЦЫРДЯ