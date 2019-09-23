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Экономика
Молочная продукция подорожала: Цены на молоко и кефир выросли на 6 процентов
23.09.2019

Осень принесла подорожание молочной продукции. Теперь молоко и кефир стоят примерно на 6 процентов дороже. Больше всего выросла цена на сырную продукцию - до 10 процентов.

В Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов говорят, что среди причин подорожания - нехватка сырья.

"Выросло в цене сырье, которое закупается у фермеров, населения. На полпроцента подорожали молочный жир, сухое молоко и молоко наливом", - заявила исполнительный директор Ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

Это не первое подорожание в последний период. В августе почти на 3% выросла цена на электроэнергию.

После того как НАРЭ увеличило тариф, экономические эксперты предупредили: это приведет к росту цен на все продовольственные товары.


 
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