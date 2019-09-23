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Экономика
Молдова станет главным партнером в рамках винодельческого проекта WINET
23.09.2019

Молдова станет главным партнером в рамках винодельческого проекта. WINET - первое трансграничное партнерство Черноморского побережья, в которое на начальном этапе входят три страны: Молдова, Румыния и Болгария. Цель проекта - интенсификация трансграничной торговли, модернизация сельского хозяйства и винодельческого сектора.

От Молдовы в проекте будет задействовано более ста винодельческих компаний, 22 национальных, местных и региональных органов власти, 17 групп по интересам и НПО, а также 10 организаций в поддержку бизнеса, в том числе Национальный офис винограда и вина.

Проект рассчитан до апреля 2021 года. За это время будет создано несколько онлайн-платформ и мобильное приложение для продажи вин из трех стран на мировом уровне. В интернете появятся интерактивные туристические карты для развитию винного туризма.


 
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