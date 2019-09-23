Молдавского артиста очень ждали, он не подвел.

Дан Балан стал главной звездой конкурса "Мисс Украина-2019", состоявшегося на прошлой неделе. Победившая в конкурсе Маргарита Паша получила сертификат на 400 тысяч гривен, но гвоздем шоу стали, пожалуй, не красотки, а номер Балана, который спел Numa numa 2, Allegro Ventigo și Hold on love.

И если мужчины рассматривали в основном красоток, то женская часть присутствовавших не сводила глаз именно с молдавского красавчика, который остается таким же энергичным, как и 15 лет назад, несмотря на то, что в феврале ему исполнилось сорок лет.