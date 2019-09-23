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Игорь Додон отправляется в США
23.09.2019

Отправляюсь в США с рабочим визитом, который продлится неделю и будет включать много мероприятий в Нью-Йорке, сообщает Президент Молдовы Игорь Додон на своей странице Фейсбук.

Главное из них – выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Буду говорить проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом.

Кроме того, в Нью-Йорке пройдут двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами.

Считаю эту поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику.


 
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