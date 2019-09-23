Колоницкий наглец рвется к власти в Кишиневе...

Племянник Михая Гимпу так и не понял, что избирался градоначальникам не благодаря, а вопреки здравому смыслу.

9 лет Кишинёвом в качестве мэра управлял Дорин Киртоакэ. Впрочем, слово «управлял» сюда затесалось по ошибке: 9 лет он целенаправленно гробил Кишинев. За это время столица, которая и при предыдущих мэрах не особенно цвела, превратилась большое село (благо именно при Киртоакэ пригороды вошли в состав муниципия), с разбитыми дорогами и разрушенной инфраструктурой.

К слову, напомним, что и мэром-то Киртоакэ становился на выборах во многом благодаря протестному электорату. Помню, когда Дорин победил в свой первый раз, первая мысль была: «Упс, вот ЭТО будет мэром?» Удивительно, но за первые четыре года, кроме политики, Киртоакэ ничем не запомнился и… снова победил, благодаря протестным настроениям кишиневцев.

Потом был позор с уголовным дело по парковкам, отстранение от власти и кошмарное поражение либералов на парламентских выборах. Казалось бы, шел бы ты, мальчик (который давно уже не мальчик), куда подальше из большой политики. Женился бы, завел детей, построил бы в родительском доме в Колонице курятник или петушатник. Но – нет. ЭТО снова рвется к власти.

В воскресенье он начал избирательную кампанию. Снова хочет стать мэром Кишинева. Говорит, что «кое-что не успел сделать за 9 лет», что «конкурентов у него нет». Для чего он это делает? Откуда в людях, бывших у власти, уверенность во всенародной любви после позорного изгнания? Нет ее. Нет и не будет.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ