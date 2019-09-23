Когда закончится «холодное безобразие» в Молдове: Бабье лето у нас все-таки будет

Погода еще даст нам возможность насладиться приятной погодой - только не опоздайте.

Осень не стала церемониться с летом и вступила в свои права без промедлений. Минувшая неделя была настолько прохладной, что стало холодно даже дома. Жители страны мечтают о бабьем лете.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в стране все-таки потеплеет.

В воскресенье, 22 сентября, на всей территории республики ожидается прекрасная солнечная погода без осадков. Несмотря на то, что еще будет действовать желтый код опасности в связи с возможными заморозками, однако самих заморозков пока больше не ожидается.

В северных районах республики в ночные часы термометры покажут от +4 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+23 градусов Цельсия. Будет очень солнечно и без осадков.

В центральной части страны и Кишиневе также значительно потеплеет: ночью ожидается от +5 до +8 градусов, днем – от +21 до +24 градусов Цельсия. После полудня возможно небольшое усиление ветра до 10 м/с, но он достаточно быстро утихнет. Осадков синоптики не обещают.

На юге Молдовы будет по-летнему тепло – днем термометры покажут от +22 до +25 градусов Цельсия, ночью – от +6 до +9 градусов.

В понедельник, 23 сентября, тоже будет тепло – в среднем 24 градуса. А затем снова похолодает до 21 градуса. Но дожди возможны только в среду.

ЛИДИЯ ТКАЧ