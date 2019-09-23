ЕС проявляет снисходительность или прагматизм к коалиции ACUM–ПСРМ

ЕС использует тактику общей открытости для реформ, предоставляя существенный кредит политического доверия и финансовую помощь, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

В реальности, полагает политолог, европейская сторона могла бы проявлять больше осторожности и давать критическую оценку уже на этом начальном этапе.

Поведение европейцев свидетельствует об их снисходительности или прагматизме, считает Дионис Ченуша.

Снисходительность к молдавским властям вовсе не пошла бы на пользу демократическим институтам, так как в среднесрочной перспективе может повториться деградация качества власти, подобно имевшей место в 2010–2013 годах, аргументирует политолог.

Если ЕС вс ё же проявляет прагматизм, продолжает он, тогда оценку „подлинной политической воли” премьер-министра Санду, следует уравновесить конструктивной критикой в связи с изъянами реформ.

Дионис Ченуша признаёт, что отношение Брюсселя к нынешним молдавским властям излучает доверие и надежду. Зоны риска, выделенные ранее европейцами, входят в список приоритетов властей. Активизация реформы юстиции в результате изменения закона о прокуратуре, введение механизма координации антикоррупционных усилий при кабмине премьера Санду, лишение неприкосновенности депутатов, причастных к банковскому мошенничеству, возвращение к пропорциональной избирательной системе – таковы лишь некоторые из действий, получивших высокую оценку от ЕС, констатирует политолог.

Недостатки, которыми сопровождаются некоторые из реформ, отодвигаются в сторону, а многочисленные риски игнорируются, отмечает политолог.

Он предупреждает, что реформаторы из нынешней власти игнорируют эндемический характер коррупции среди молдавского политического класса. Не учитывается и цикличный характер правящих коалиций, а также их непостоянство в таких нестабильных демократиях, как молдавская. В таких условиях, пусть даже и невольно, блок ACUM способствует дальнейшему укреплению позиций социалистов, считает Дионис Ченуша.

По его мнению, несмотря на то, что ЕС воздерживается от любого рода вмешательства во внутреннюю политику страны, риски, связанные с повторной политизацией учреждений за счёт представителей ПСРМ, должны упоминаться в публичных выступлениях и европейских оценочных отчётах. Пока в рамках подхода Евросоюза данный элемент отсутствует. Заявления главы европейской дипломатии Федерики Могерини и комиссара по вопросам добрососедства и расширения Йоханнеса Хана, сделанные в Брюсселе, предпочитают выставлять положительные оценки уже реализованным реформам, а не критиковать их недостатки, подчёркивает политолог.

Он ссылается на Отчёт о внедрении Соглашения об ассоциации, содержащий сверхоптимистичное видение политических процессов, инициированных коалицией ПСРМ–ACUM, которое отличается от содержащейся в том же документе объективной оценки действий, предпринятых режимом Плахотнюка

Следующие отчёты ЕС должны вникать в суть реформ, указывая на зоны риска, чтобы побуждать молдавские власти к исправлению собственных ошибок, убеждён Дионис Ченуша.

Чрезмерная идеализация молдавских властей Евросоюзом или США, естественными партнёрами демократических реформ в Молдове, вредна для блока ACUM. В результате неё снижается активность реагирования ACUM на его собственные ошибки, а вместе с этим ослабевает и бдительность в отношении его партнёров по коалиции – социалистов, заключает политолог.