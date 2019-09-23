Владимир Чеботарь: Истинная причина лишения меня иммунитета - чисто политическая

Депутат-демократ Владимир Чеботарь, которого на днях лишили парламентского иммунитета, утверждает, что это было сделано из чисто политических соображений. По его мнению, первые 100 дней, с тех пор, как нынешняя политическая коалиция находится у власти, означают полный провал потому, что властям нечего предложить де-факто гражданам, поэтому они предлагают людям политические шоу.

„И им нужно было найти козлов отпущения, попытаться показать, что они занимаются правосудием, но на самом деле они ничего другого не делают, кроме как беззакония”, - заявил Владимир Чеботарь в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime TV.

По его словам, нынешние власти ничего не предприняли за первые 100 дней правления, чтобы отменить аэропортовые сборы, которых платит каждый гражданин, вылетающий из аэропорта. „Я уверяю вас, что намерения нынешней власти, как они материализуются, заключаются в сохранении этих концессионных отношений. Иначе они не совершили бы те драматические ошибки, чтобы намеренно проиграть гражданское дело, в рамках которого они хотят подать в суд. То, как они действуют, показывает, что это дело будет проиграно”, - отметил демократ.

Депутат от Партии „Шор” Денис Уланов утверждает, что лишение парламентского иммунитета четырех депутатов - Петру Жардана, Марины Таубер и Регини Апостоловой из Партии „Шор”, а также демократа Владимира Чеботаря означает не что иное, как политический заказ, охота за оппозиционными депутатами, политическая инквизиция. „Если в начале прошлой недели мы задавали себе еще несколько вопросов, то к концу недели все вопросы исчезли”, - заявил Денис Уланов. По его мнению, „преследование депутатов от оппозиции - это действие президента Игоря Додона”.

Журналист Николае Федерюк утверждает, что замечает форсирование ноты в преддверии избирательной кампании и это нацелено только на представителей оппозиции. Журналист заявил, что отмечает и определенные процессуальные нарушения в случае действий властей в вопросе концессии аэропорта и считает, что это может привести к потере дел в Европейском суде по правам человека.

Несколько дней назад парламентского иммунитета были лишены депутаты Петру Жардан и Владимир Чеботарь с целью применения в их отношении действий по уголовному преследованию, связанных с контролем активов Кишиневского международного аэропорта „преступной группой, возглавляемой Иланом Шором”. Также были лишены парламентской неприкосновенности депутаты Марина Таубер и Регина Апостолова в связи с их вовлечением в банковское мошенничество.