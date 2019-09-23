Воронин: Для оправдания предательства всегда найдется мотивация

На прошедшей неделе в Кишиневе произошло несколько резонансных событий: снят иммунитет с нескольких депутатов, озвучены имена виновных в краже века, правые потеряли одного из своих депутатов, ПСРМ и блокACUM подписали новое соглашение. Эти и другие темы обсуждались на телеканале TVR Moldovaв ходе передачи «PunctulpeAzi», гостем которой был бывший президент страны, лидер ПКРМ Владимир Воронин.

Беседа началась с обсуждения прозвучавшего накануне заявления председателя специальной парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества Александра Слусаря о том, что Влад Плахотнюк является главным бенефициаром кражи миллиарда. Были названы также фамилии Влада Филата и Илана Шора. «Для меня перечисление этих имен не было чем-то особенным, - сказал коммунист. – Другое, что хотел бы отметить: это всего лишь верхушка айсберга хорошо организованной и умелой дирижируемой со стороны кражи века, проведенной тремя группировками. Фамилии главных фигурантов названы – это хорошо, но этого мало. Люди ждут возвращения похищенного миллиарда, возврат которого псевдодемократическая бывшая власть возложила на всех нас в течение последующих двадцати пяти лет. Важно не только выявить виновных, но вернуть украденные деньги и привлечь к ответственности всю цепочку».

Воронин не стал вдаваться в подробности кражи и других расследуемых парламентскими комиссиями громких дел, признавшись, что не знаком с результатами расследования. Он отметил при этом, что должны быть освобождены с работы и привлечены к ответственности также и прокуроры, которые не провели необходимые расследования по делу о краже миллиарда.

На вопрос о причастности к преступлению и бегстве из Молдовы бывшего депутата парламента и бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка Воронин сказал: «Политик, которому нечего скрывать, не должен бежать из страны, потому что деятельность политика не заканчивается, когда он оказался в оппозиции или когда истек срок его полномочий».

Далее разговор зашел о правящей парламентской коалиции между ПСРМ и блоком ACUM. У них, по мнению политика, состоялась неестественная «свадьба». Озвученное на прошлой неделе новое соглашение между социалистами и правыми фракциями Воронин назвал юридическим и политическим нигилизмом.

«Я с большим трудом заставил себя прочитать 15 страниц этого документа с длинным названием, которое трудно запомнить, - сказал политик. - Обратите внимание: его сторонами являются не президент, а президентура, не спикер, а парламент, депутаты которого не голосовали за этот документ. Его подписали президент, спикер, а также ее заместители. Не подписал только нынешний министр внутренних дел Андрей Нэстасе. Сейчас, если они придут с этим договором в парламент и его подпишет парламентское большинство, четыре года депутатам нечего будет делать в парламенте, поскольку за них все решили - всю законодательную миссию состава слуг народа обозначили. Я оцениваю появление этого акта как проявление юридически-политического нигилизма и крайнего непрофессионализма. Если мы учимся на опыте граждан и краже миллиарда, это значит, что мы самые глупые в мире».

Воронин сообщил о своем предположении, что «свадьба» между ПСРМ и блоком ACUM может продолжиться до периода, когда Додон получит второй мандат на президентство и все силовые и следственные структуры.

Лидер молдавских коммунистов отметил, что социалисты отдали в распоряжение Майи Санду социально-экономический блок исполнительной власти. «Додон и Гречаный, будучи во время правления ПКРМ министрами экономики, финансов и премьер-министром, сейчас удобно расположились в своих креслах, наблюдая за тем, как правительство Майи Санду будет решать самые злободневные для людей проблемы: пенсии, зарплаты, рабочие места, снижение цен на медикаменты, коммунальные услуги и т.д.», - сказал Воронин.

Он считает, что Майе Санду в составе правящей коалиции не следует доверять Игорю Додону, как не доверяет президенту и лично он: «Эту коалицию я воспринимаю как нонсенс. Мне вообще не нравится это предательство, которое приняло групповой характер. Эта коалиция создана только для того, чтобы остаться у власти, что с одной стороны, что с другой».

По мнению лидера ПКРМ, с помощью блока ACUM Додон усиливает свои силы перед предстоящими в следующем году президентскими выборами: «Додон повышает свой рейтинг, он готовится через год к президентским выборам и второму мандату. Представители блока ACUM или не понимают этого, или кто-то принуждает. Не случайно в один и тот же день в момент политического кризиса в Кишинев приехали высокопоставленные представители Кремля, Евросоюза и Белого дома, которые вынудили правых депутатов и социалистов создать эту коалицию. По собственной инициативе она никогда бы не сформировалась. Их чем-то повязали, что не нравится правым депутатам коалиции, поэтому с их стороны зачастую проявляется недовольство в той или иной форме».

На просьбу прокомментировать уход депутата Октавиана Цыку из блока ACUM Воронин сказал о своем негативном отношении к тем, кто приходит в парламент в составе одной партии, а затем покидает ее. «Мы столкнулись с этим предательством в свое время, - напомнил он. – Во время предпоследней кампании выборов в парламент мы единой командой убеждали избирателей голосовать за нас. Люди поверили партии, а не тем, кто, попав в парламент, хлопнули дверью и ушли туда, где больше платят».

Воронин не согласился с мнением ведущего, что без нынешней правящей коалиции мы бы не узнали виновных в хищении миллиарда долларов из банковской системы страны, что стало одной из причин ухода Цыку из блока ACUM.

«Время все расставляет по своим местам, - сказал он. – Рано или поздно в любом случае стало бы известно, кто именно украл эти деньги, независимо от разработанных схем сокрытия следов. Поэтому я не одобряю этот поступок, какими бы ни были его мотивы. Или находись во фракции до конца своего мандата, или передай его другому, если тебе что-то не нравится в проводимой твоими коллегами политике. В конце концов, депутата никто не может заставить голосовать или не голосовать против того или иного решения. Так должен поступить порядочный депутат, если ему не нравится то, что делают его коллеги. Для оправдания предательства всегда найдется мотивация - это касается не только парламента, но и всех жизненных ситуаций, в том числе частных».

Подготовил Николай МЕНЮК