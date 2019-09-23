Кому в Молдове жить хорошо: чистая прибыль банков выросла на треть

Чистая прибыль банков Молдовы в январе-августе 2019 г. составила 1 млрд 597,2 млн леев, увеличившись на 31%, в сравнении с тем же периодом 2018 г..

При этом, прибыль за 8 мес. с.г. получили все 11 банков, а около 1 млрд 380,8 млн леев (86,4% от общей чистой прибыли) пришлось на долю 4-х банков: Moldova-Agroindbank-а, Moldindconbank-а, Victoriabank-а и Mobiasbanca – OTP Group, а оставшиеся около 216,4 млн леев заработали остальные 7 банков, передает infomarket.md

Как следует из данных, представленных Нацбанком Молдовы, в частности, в январе-августе 2019 г. самую большую чистую прибыль получили: Moldova-Agroindbank – 520,52 млн леев (в январе-августе 2018 г. – 443,8 млн леев), Moldindconbank – 435,99 млн (391,6 млн), Victoriabank – 221,59 млн леев (135,2 млн) и Mobiasbanca – OTP Group – 202,65 млн леев (200,04 млн).

Прибыль Eximbank-а за 8 мес. 2019 г. составила 54,81 млн леев против убытков 92,4 млн леев за тот же период годом ранее. Далее по показателю чистой прибыли в январе-августе 2019 г. следуют: FinComBank – 50,32 млн леев (за тот же период 2018 г. – 31,4 млн), ProCreditBank – 49,02 млн леев (32,7 млн леев), Energbank – 26,39 млн леев (35,7 млн), Comertbank - 13,4 млн леев (13,37 млн), BCR Chisinau –12,61 млн леев (20,96 млн) и EuroCreditBank - 9,88 млн леев (7 млн).