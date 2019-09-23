Назначения с учетом кумовства: Санду и Нэстасе забыли о своем обещании

"Мы обещаем, что больше не повторится ситуация, когда нанашизм и кумовство были критериями назначения на должности и продвижения по службе". Такие заявления делали лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе. Однако придя к власти, назначили на высокие посты в госучреждения своих родственников и знакомых.

Не успел Андрей Нэстасе обосноваться в кресле министра внутренних дел, как назначил на пост главы Генерального инспектората полиции своего кума Георге Балана, который был уволен из судебной системы за дисциплинарные нарушения. Нэстасе даже попытался отнекиваться от факта, что они кумовья.

- Он ведь ваш кум. Почему вы назначили его на эту должность? Ведь вы сказали...

- Девушка, от души прошу вас сохранить порядочность и следовать этике.

- Он ваш кум, да или нет?

- Мои близкие отношения с господином Баланом не имеет ничего общего с этим назначением.

А вот Балан скрывать факта родства с Нэстасе не стал и заявил, что Андрей Нэстасе сам предложил ему пост главы ГИП.

"8 и 9 июня он позвонил нескольким сотрудникам полиции, которые не отвечали на его звонки. Меня просили поддержать и помочь, и я согласился, раз нет альтернативы",- сказал Балан.

Нынешний начальник Генинспектората не видит никакого конфликта интересов в том, что его назначил на должность кум.

"Эти связи - посаженные дети, родители, кумовья, не является несовместимым с государственными должностями", - заявил глава Генинспектората полиции.

Похожая ситуация произошла и в Министерстве иностранных дел. Вступив в должность, Нику Попеску назначил главой кабинета своего посаженного отца Андрея Попова.

"Он приехал из Франции с рюкзаком, я ему помог, возил на встречи, телефон, аксессуары. Я понял, что могу быть ему полезным. Нику сказал: а что, если нам поработать вместе. Я быстро ответил "да". Я не вижу проблемы в том, что я его посаженный отец", - сказал Андрей Попов.

Однако спустя несколько дней, после того как это вызвало недовольство в обществе, Попеску заявил, что Попов больше не работает в министерстве.

В конце июня правительство назначило госсекретарем Министерства экономики и инфраструктуры Ионелу Костаки, бывшую жену депутата ПДС Дмитрия Алайбы. А в начале августа пост госсекретаря Министерства сельского хозяйства заняла племянница депутата ППДП Юрия Реницэ Юлиана Кантараджиу. Позже сам народный избранник заявил, что не имеет к этому отношению.

"Я узнал из прессы, что ее назначили госсекретарем. Я знаю, что она член ПДС", - завил Юрий Реницэ.

И исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу получил свою должность благодаря родственным связям. Он приходится посаженным сыном прокурору Вере Киранде. А та, в свою очередь, является кумой министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

"Это женщина, с которой мы работали в одном кабинете, я многому у нее научился. Когда родился мой первый ребенок, почти все коллеги хотели стать моими кумовьями, а её я еще раньше называл лисой-кумой. Теперь я узнаю, что она его посаженная мать. Хочу вам сказать, что в нашей стране все кумовья, посаженные дети и родители",- отметил Андрей Нэстасе.

А социалист Виктор Гайчук, который приходится отцом посаженному сыну Игоря Додона, был назначен советником президента в области обороны и национальной безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности. Соответствующий указ подписал сам глава государства.

Однако похоже премьера Майю Санду эти назначения не сильно беспокоят, она так и не поднимала эту тему в обществе. О кумовстве она вспомнила только в Комрате на инаугурации Ирины Влах в должность башкана Гагаузии, и, пуская пыль в глаза, раскритиковала этот феномен в государственных учреждениях.

"Когда руководителей назначают с учетом кумовства, а не по профессиональным качествам, страдает хорошее функционирование государства", - сказал Майя Санду.